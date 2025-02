‘I risvegli della primavera’. Musical rock a Predappio

Il Teatro Comunale di Predappio ospiterà sabato alle 17.30 il musical rock ‘I risvegli della primavera’, messo in scena dagli O.g.m. (Organismi Geneticamente Musicalizzati) e dalla Compagnia della Lanterna con la regia di Marco Tassani. Liberamente ispirato al dramma teatrale omonimo di Frank Wedekind del 1891, lo spettacolo affronta tematiche universali come la scoperta della sessualità, l’oppressione imposta dall’educazione e il confronto tra giovani e adulti.

Ambientato nella Germania di fine Ottocento, racconta il percorso di un gruppo di adolescenti che si scontrano con una società rigida, incapace di accettare il cambiamento e il naturale processo di crescita. Le conseguenze di questa repressione si rivelano drammatiche, mettendo in luce le fragilità di un sistema che soffoca la libertà individuale. La scenografia essenziale pone l’accento sulle emozioni e sulla forza della narrazione, amplificata dalla presenza di una rock band sul palco. Il testo dello spettacolo è firmato da Davide Molignoni e Marta Fracchiolla, mentre le liriche sono opera di Marco Tassani e Nicola Donati. A completare la messa in scena, i cori dal vivo di Sara Montanari e Cristian Strada, insieme al complesso musicale composto da Alessandro Padovani, Alessandro Sansoni, Daniele Zandoli, Filippo Sansoni, Elena Maltoni e Andrea Mazza. L’evento, organizzato con il supporto del Teatro delle Forchette, prevede un biglietto intero al costo di 15 euro, mentre il ridotto (riservato ai residenti del Comune di Predappio, over 65, under 25, universitari, soci Tdf e Foemozioni, e Cral Cna), è di 10. Per informazioni: 339.7097952, info@teatrodelleforchette.it.