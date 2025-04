I ritratti degli artisti dell’Ottocento: da Lega a Hayez

Presso il Sacrario dei caduti di corso Diaz 95, domani aprirà le porte la mostra storica ‘Il volto dell’Ideale – Patrioti artisti nell’Italia del Risorgimento’ organizzata dall’Anmig, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, dal comitato Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali e da altre associazioni combattentistiche e d’Arma. Il Sacrario sarà aperto ai visitatori fino a Pasqua (il 20 aprile) il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, mentre negli altri giorni la visita anche per gruppi e scolaresche sarà possibile su prenotazione al numero 349.8499000.

Collegata alla mostra ‘Il ritratto dell’artista’ al San Domenico, l’esposizione fa parte di una serie di eventi che avranno come tema comune l’autoritratto in tutte le forme nelle quali può essere rappresentato. Infatti da sabato 12 a venerdì 25 aprile sarà la volta di ‘Io mi vedo così’ nella sala mostre ‘Mario Bertozzi’ di Forlimpopoli e sempre negli stessi giorni ancora a Forlimpopoli nella bottega d’arte ‘A Casa di Paola’ ci sarà il ‘Selfie in un gioiello’, mentre da sabato 26 aprile a martedì 1° maggio a Modigliana nell’ex Chiesa di San Rocco ci sarà ‘En suà’.

Quella al via domani sarà una mostra con pannelli esplicativi, cimeli e ricostruzioni storiche che tratterà l’impegno che alcuni artisti hanno messo nelle lotte risorgimentali, focalizzando l’attenzione su cinque pittori del periodo come Silvestro Lega, Francesco Hayez, Gerolamo Induno, Pietro Senno ed Ernesta Legnani Bisi. L’esposizione è stata curata dal prof. Fabio Bertini dell’Università di Firenze, dalla storica dell’arte Maria Grazia Parri e da Domenico Garompolo. Domani alle 15 vi sarà l’inaugurazione e i curatori terranno un incontro aperto al pubblico sui temi della mostra.

Accanto a queste iniziative da segnalare anche la visita gratuita guidata dal prof. Sergio Casprini alla Pinacoteca comunale di Modigliana alle 11 del 3 maggio (per prenotazioni 339.7172375). "È fondamentale fare squadra come territorio quando si vuole fare cultura – ha detto l’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno – e così facendo scaldiamo i motori per presentare il dossier della candidatura di Forlì a Capitale della cultura italiana del 2028; viene presentata solo da una città ma idealmente da tutto il territorio considerando una realtà importante come Cesena ma coinvolgendo anche quelle più piccole come Modigliana che hanno un importante patrimonio culturale e che meritano di essere conosciute".

Stefano Benzoni