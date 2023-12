I Romiti si rialzano con il concerto: "Dimostriamo la nostra forza"

Il Palazzetto dello Sport di Villa Romiti ospiterà, il 26 dicembre alle 16,30, il Concerto di Natale giunto alla 22ª edizione. Questa iniziativa è nata grazie all’intuito di Walter Valmori che aveva creduto fortemente nell’evento. "Nonostante il grave disagio dovuto all’alluvione che ha colpito proprio quest’area, il concerto presenterà un ricco programma – ha spiegato Nadia Fornasari, vedova Valmori – con musicisti stranieri e italiani e giovani allievi di canto dell’Istituto Musicale Masini. Il concerto è un evento molto atteso non solo dai residenti ma anche da tutta la città. Purtroppo c’è stata una sospensione di un paio d’anni a causa del covid, ma oggi siamo pieni di entusiasmo perché è il secondo anno dopo la ripartenza".

L’ingresso al concerto è libero, ma l’augurio è rivolto alle persone che faranno offerte, il cui ricavato sarà devoluto a favore degli alluvionati. "Sono orgogliosa di partecipare al concerto – ha aggiunto il soprano Wilma Vernocchi – e mi emoziono fortemente nel ricordare tante persone che hanno aiutato gli alluvionati con grande forza ed umanità. Attraverso la musica si può sempre donare ed è un modo per sentirsi vicini a chi soffre". "Il Palazzetto dello Sport è diventato, sette mesi fa, la Casa dei Romiti – ha detto Stefano Valmori, coordinatore di quartiere e figlio dell’ideatore –. I danni provocati dall’alluvione sono stati tanti. E’ stata dura, ma questo concerto è la dimostrazione della nostra forza per la ripartenza". Il concerto sarà presentato da Alessandro Galli, mentre il maestro Stefano Giaroli dirigerà l’Orchestra delle Terre Verdiane. Valerio Mugnai darà il via all’evento, eseguendo con la tromba ‘Il silenzio’ di Nini Rosso. "Questo concerto è fonte di emozione – ha sottolineato PierLuigi Di Tella – ed è il vero concerto della città. Saranno presenti artisti e allievi di canto del Masini di Forlì, fra cui la soprano ucraina Anastasia Batih che sarà accompagnata da uno strumento singolare, la bandura formata da 70 corde, oltre alla soprano Wilma Vernocchi che sarà accompagnata al pianoforte da Tianyi Hu". Al concerto saranno presenti, come cantanti: Scilla Cristiano soprano, Alessandro Goldoni tenore, Domenico Menini tenore, James Vallicelli cantante, che interpreteranno brani di Rossini, Lehar, Puccini, Morricone, Lara, Zucchero, Leoncavallo, Verdi.

Rosanna Ricci