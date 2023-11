"I Sabati della Prevenzione: Alimentazione Sana e Vaccinazioni"

Torna l’iniziativa ’I Sabati della prevenzione’, promossa dal Servizio Igiene e Sanità pubblica con il patrocinio del Comune di Forlì. Domani dalle 10 alle 12 alla sede Avis, in via della Torre 7, si terrà l’incontro dal titolo ’Piatto mangiar sano & pause attive’, per imparare l’alimentazione sana con il supporto della dietista. Il 16 dicembre si svolgerà invece l’incontro ’Il ruolo dell’attività fisica della dissuafezione dal fumo di tabacco’. Nelle stesse date saranno aperti gli ambulatori vaccinali per favorire l’adesione alle vaccinazioni raccomandate.