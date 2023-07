"I saldi? Un aiuto dopo il ’vuoto’ di maggio"

E’ iniziata ieri, lo stesso giorno in tutta Italia, la stagione dei saldi estivi e, quest’anno, almeno in città, si è trattato di un avvio un po’ in sordina. Complici sono stati senza dubbio il caldo e il fatto che a dare l’avvio alla stagione degli affari non è il primo sabato del mese, ma un giorno infrasettimanale, un giovedì. Ma non è tutto qui. A Forlì pesa anche quanto accaduto meno di due mesi fa, con l’emergenza che ancora tante famiglie stanno vivendo e che costringe a centellinare gli acquisti e ad orientarli su beni e spese di prima necessità. Tra gli avventori, qualcuno si lamenta del fatto che, in assenza di controlli, non sempre vengono indicati in vetrina o sugli scaffali i prezzi degli articoli, con l’impossibilità per gli acquirenti di capire quale sarà il prezzo effettivo che sarà applicato alla merce esposta.

E qualcuno, che vive nella zona alluvionata, afferma che non dedicherà molto tempo e soldi per gli acquisti. D’altra parte, i commercianti fanno più che mai affidamento sulla stagione degli sconti, con la speranza di invertire una tendenza al ribasso determinata dalla pandemia prima e dall’alluvione poi. Roberta lavora da ’Abitini’, negozio di abbigliamento per bambini in corso Garibaldi, che tra non molto si sposterà in un locale vicino e più ampio. "Da maggio, per più di un mese, siamo stati quasi fermi – dice Roberta –. In genere partiamo con una scontistica bassa, intorno al 30%, che poi aumenta, fino ad arrivare ad agosto con sconti più alti. Per alcuni marchi, partiamo subito con un 40% e arriviamo fino al 50 sulle collezioni precedenti, anche se noi non abbiamo molta merce ferma in magazzino".

Silvia, la responsabile del negozio di Luisa Spagnoli, sempre in corso Garibaldi, è convinta che, nonostante tutto, i saldi funzioneranno bene. "I saldi sono importanti, soprattutto quest’anno, perché ci aiuteranno a coprire il gap di maggio". Quanto alla spesa media riferita all’anno scorso: "mediamente, nel periodo dei saldi, i clienti abituali spendevano circa 400 euro. Poi, ci sono i clienti che, tutto l’anno, aspettano i saldi per fare i loro acquisti e sono quelli che spendono di più. Su tutta la collezione, facciamo dal 30 al 50%. E se il cliente ha bisogno di un articolo che manca, facciamo la richiesta alla casa madre ed entro 48 ore arriva".

"Abbiamo acquistato due paia di scarpe per la nostra nipotina e abbiamo speso circa 150 euro, con il 20 percento di sconto – dice Silvana, pensionata. Certamente gli sconti sono convenienti e si aspetta proprio questo periodo per fare gli acquisti. Lo sconto e il prezzo, però– conclude – dovrebbero essere indicati con più chiarezza e ci vorrebbero i controlli". Daniela è un’insegnante e sta provando un paio di sandali per un matrimonio. Dice che non ha voglia di fare molte spese. "in genere aspetto gli sconti per gli acquisti, perché tutto è molto caro. Ma quest’anno spenderò pochissimo, massimo 300 euro, perché vivo nella zona alluvionata e dovrò riacquistare l’auto". Mentre parla, mostra la foto della strada dove abita, nel quartiere San Benedetto, e mostra il marciapiede di fronte casa sua pieno di rifiuti ingombranti. "Sono arrabbiata, perché molte persone usano i marciapiedi come fossero una discarica e nessuno viene a sgomberare". Dalla foto si distinguono anche alcuni sacchi dell’immondizia e un camion in sosta. "Il camion è parcheggiato da giorni – continua Daniela –. Ho due genitori anziani che abitano al piano terra e li abbiamo portarti noi alla Casa di Riposo Zangheri. Nessuno è intervenuto: il sindaco ci ha comunicato sui social quello che dovevano fare". Nel frattempo, Daniela ha scelto i sandali: li avrà con il 20% di sconto.

Paola Mauti