I Salesiani celebrano il fondatore

Domani festa di San Giovanni Bosco, e i salesiani dell’Istituto Orselli celebrano il loro fondatore. Alle 9, nella chiesa di San Biagio, è in programma la messa con i giovani e le giovani del convitto, del collegio universitario e gli allievi della scuola professionale. La liturgia sarà celebrata da don Andrea Torresin, ex allievo del Convitto e incaricato dell’animazione vocazionale dell’Ispettoria salesiana. Alle 17.30 si svolgerà il pellegrinaggio della famiglia salesiana alla Madonna del Fuoco in Cattedrale con la messa celebrata alle 18.15 dal vescovo Livio Corazza. Attualmente la comunità salesiana, diretta da don Piergiorgio Placci, comprende il Centro di formazione professionale, la sala multimediale ’San Luigi’ con la programmazione di cinema e di varie manifestazioni culturali, il convitto per studenti di istituti di istruzione superiore (principalmente l’Istituto tecnico aeronautico), il collegio per studenti universitari e dei corsi Its o dell’Enav.

Le cronache documentano la visita a Forlì del Santo che, accompagnato dal suo segretario, don Giovan Battista Francesia, giunse a Forlì la sera del 28 febbraio 1867. La lettera che ne preannunciava la visita giunse in ritardo e non trovò nessuno ad accoglierlo. Così alloggiò alla locanda del Leon d’Oro, e al mattino celebrò la messa in Cattedrale all’altare della Madonna del Fuoco.

Alessandro Rondoni