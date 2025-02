I sanitari volontari nel mondo: "Così ridiamo il sorriso ai bambini e riscopriamo la professione"

Ieri pomeriggio la Fabbrica delle Candele ha accolto medici e infermieri del Centro Studi ‘Giovanni Donati’ per l’iniziativa ‘Occhi per donarti: volontari dell’Ausl Romagna si raccontano’. L’incontro ha visto come protagonisti gli operatori sanitari che, nel corso degli anni, hanno partecipato a progetti di solidarietà in Paesi in via di sviluppo, contribuendo ad attività di assistenza umanitaria in contesti di guerra e povertà.

"Quando si torna da queste esperienze – spiega Elena Magnani, coordinatrice del Centro Studi, impegnata come volontaria in Zimbabwe dal 2017 –, il nostro sguardo sul Sistema Sanitario Nazionale cambia, spesso portando un approccio più obiettivo, che non si sofferma solo su ciò che non va, ma basato sulla fiducia nei servizi che riceviamo. Con questo evento vogliamo condividere i valori che guidano il Centro Studi".

Tra i relatori Francesco Landi, medico anestesista all’ospedale Morgagni-Pierantoni, impegnato in missioni con Operation Smile, in Giordania, Ecuador e Madagascar. L’associazione si occupa di restituire il sorriso ai bambini nati con labiopalatoschisi. "Gli interventi non sono solo estetici: i piccoli affetti da questa malformazione spesso non riescono a nutrirsi correttamente e hanno un’alta mortalità nei primi anni di vita. All’inizio partivo con il preconcetto che il medico occidentale fosse il più preparato, invece non è così. La difficoltà principale che gli operatori sanitari locali hanno in questi Paesi – continua – è la mancanza di risorse tecniche e umane. Sono abituati a lavorare in condizioni difficili, dove bisogna sopperire alla carenza di strumenti con capacità di adattamento". Sentirsi utili fa bene: "A volte, nella routine quotidiana, si rischia di perdere di vista la bellezza della professione, presi dai ritmi frenetici. In missione ti rendi conto di quanto ci sia sempre da apprendere dagli altri – conclude Landi – e, allo stesso tempo, di quanto anche tu possa dare, a volte senza nemmeno accorgertene".

Patrizia Serra è la coordinatrice del progetto ‘Amadori-Tison for Africa’ dell’Istituto Oncologico Romagnolo e responsabile data manager della Biostatistica dell’Irst di Meldola. L’iniziativa solidale è nata nel 1999 da un’idea dell’oncologo, Dino Amadori, ispirato dall’impegno solidale di Vittorio Tison, stimato anatomopatologo, impegnato in Tanzania e scomparso prematuramente. Nel Paese i tumori maligni sono la seconda causa di morte dopo le tre grandi malattie infettive: malaria, Aids e tubercolosi. "All’inizio, i pazienti erano abbandonati senza cure, spesso emarginati perché si credeva che il cancro fosse contagioso. Siamo partiti con due stanze nell’oftalmologia nell’ospedale di Mwanza, poi il reparto si è ampliato grazie alla collaborazione delle autorità. Ora il Bugando Medical Center – prosegue Serra – dispone di una struttura con radioterapia, day hospital, degenza, e il sostegno continuo di professionisti italiani volontari". Ogni viaggio in Tanzania è un’esperienza umana profonda: "Si torna arricchiti: per me è come se fosse sempre la prima volta".

‘Amadori-Tison for Africa’ non si occupa solo di attività clinica: "Supportiamo anche una casa-famiglia che accoglie un centinaio di bambini di strada – spiega la coordinatrice –, tra questi sono presenti anche alcuni albini, che spesso sono vittime di maltrattamenti a causa di superstizioni pericolose. Forniamo loro lettini, creme solari per proteggere i piccoli senza melanina, e, per i più meritevoli, paghiamo la retta scolastica. Le sarte missionarie della parrocchia nel quartiere Ca’ Ossi confezionano vestiti con ritagli di stoffa che inviamo in Africa una volta all’anno".

Il volontariato, oltre a unire per una causa, può dar vita anche a storie d’amore. È il caso dei due infermieri Sara Salvigni (Anestesia di Cesena) e Roberto Cerino (Pronto Soccorso di Forlì), che si sono conosciuti in missione con Emergency nel 2015 in Afghanistan. "Uno degli episodi che mi è rimasto impresso è l’arrivo in ospedale di quattro bambini vittime dello scoppio di una mina. Due non ce l’hanno fatta, gli altri hanno subìto delle amputazioni. Maneggiando l’ordigno, convinti fosse un giocattolo, è esploso. In quegli anni – sottolinea Salvigni – abbiamo vissuto momenti drammatici: quando c’era un attentato, potevano arrivare anche 50 feriti in una volta sola, e dovevi essere pronto a gestire una maxi-emergenza. Nel 2022, siamo partiti per fare servizio in un centro di chirurgia pediatrica in Uganda, portandoci anche i nostri due figli, che allora avevano 5 anni e 7 mesi".