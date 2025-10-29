I ’Santa Balera’ in tour con Roberta Cappelletti

Continua il successo del progetto Santa Balera, l’orchestra composta da giovanissimi amanti del folk romagnolo che dopo la partecipazione a Sanremo 2024, le cinquanta date del tour dello stesso anno e la comparsa nel programma di Rai 1 ‘Uno mattina’, tornano con un tour nelle balere emiliane (la Romagna li ha già visti in numerosi concerti quest’estate).

Ad accompagnarli nel nuovo repertorio ci sarà la regina del liscio Roberta Cappelletti. "Sono felice e onorata di essere coinvolta in questa iniziativa che continua a raccogliere l’interesse dei giovani – commenta Cappelletti –. Sarò presente con la mia orchestra in ogni serata per presentare l’esibizione dei Santa Balera e, dopo il loro repertorio, consegnando ai giovani la mia esperienza e coinvolgendoli con il mio entusiasmo per far sì che questa musica del passato possa avere il suo futuro".

Ma le novità non finiscono qui: come spiega Giordano Sangiorgi, coordinatore del Mei, durante ogni tappa sarà infatti possibile per cantanti, musicisti e artisti prenotarsi per un’audizione all’Accademia del Folklore Romagnolo, iniziativa nata anch’essa per tramandare e rinnovare l’identità musicale della Romagna. "Abbiamo spazio ancora per una ventina di ragazzi, dai 12 ai 25 anni – spiega Luca Medri, direttore di Cosascuola Music Academy, sede artistica del progetto Santa Balera –, che dopo una prima selezione si formeranno con noi sul linguaggio specifico del liscio. Intanto portiamo avanti i ragazzi di Santa Balera – prosegue Medri –, che si misureranno per la prima volta con la realtà dei circoli".

Il tour prenderà il via il 7 novembre al Circolo Spilambertese di Spilamberto (Modena), per poi proseguire il 29 novembre al Rondò di Cavazzoli di Reggio Emilia e il 20 dicembre al Centro sociale G. Graziosi di Carpi (Modena). Nello stesso tabellone, si segnalano anche l’evento del 12 dicembre, dove il Club Monte Brullo di Faenza omaggerà la storica orchestra del Folklore di Romagna, a venticinque anni dall’ultimo spettacolo, con ‘Gli alluvionati del liscio’; e quello del 19 dicembre, che vedrà il primo Gran Natale dei Ballerini in Romagna, al Palazzetto dello sport di Cervia. "Stiamo anche lavorando sulla scrittura di nuovi brani – svela Medri –. Il nostro scopo è quello di coltivare i talenti dei ragazzi, e di inserirli nei contesti professionali".

Sofia Vegezzi