I segreti del Passatore nel libro di Martinelli

Lo scrittore Massimo Martinelli presenta oggi il suo libro ‘Occhi di lupo - Il Passatore e il suo tesoro segreto’ per l’appuntamento odierno con le Domeniche delle Mariette alle ore 15,30 a Casa Artusi. A dialogare con l’autore sarà la professoressa Anabela Ferreira, ambasciatrice artusiana e traduttrice in portoghese de ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’.

Per raccontare il Passatore, Martinelli prende le mosse da una data fatidica: il 25 gennaio 1851, quando la banda di Stefano Pelloni assaltò Forlimpopoli e saccheggiò i maggiorenti della città, in gran parte accorsi al Teatro per uno spettacolo di prosa.

Un colpo audace che condurrà alla fine della vicenda umana del brigante e della sua banda di ladri ed assassini.

Nella vicenda non può mancare Pellegrino Artusi, le cui aspirazioni furono significativamente influenzate e modificate dall’incontro, o meglio, scontro con il Passatore.

Quell’evento avrà conseguenze fino ai giorni nostri, quando, alcuni segreti ad esso connessi, troveranno un inaspettato e sorprendente disvelamento.

Massimo Martinelli, classe 1961, oltre ad essere un dirigente pubblico, è autore di articoli e pubblicazioni su riviste specializzate e di testi in materia di pubblica amministrazione.

Scrive per passione e il suo romanzo d’esordio è ‘Gli artigli dell’aquila’ (Il ponte vecchio 2016). L’incontro odierno è organizzato dall’associazione delle Mariette, con la collaborazione di Casa Artusi e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.

L’ingresso è libero e, a seguire, vi sarà una degustazione di prodotti tipici in tema con il romanzo.

