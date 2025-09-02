I sindacati non mollano: "Gruppo8, i licenziamenti si possono evitare". Sabato la manifestazione

Nella giornata di ieri i lavoratori di Gruppo 8 si sono riuniti in assemblea per discutere del proprio futuro lavorativo, dopo la scelta dell’azienda di chiudere lo stabilimento di via Gramadora, con procedura di licenziamento collettivo. "Una decisione – spiegano i sindacati Fillea Cgil, Feneal Uil, Filca Cisl – a cui ci opponiamo fermamente. Gli strumenti per salvare i posti di lavoro ci sono e la vertenza Sofalegname non può essere il motivo per giustificare il licenziamento di 30 operai: deve essere rispettato l’accordo firmato dalle parti in Prefettura a fine luglio. Chiediamo la costituzione di un tavolo urgente per cercare di risolvere la vertenza ed abbiamo votato in assemblea lo stato di agitazione".

Intanto per sabato è stata convocata una manifestazione dal titolo ‘Mai più schiavi’: alle 15.30 si partirà da piazzale della Vittoria, contro sfruttamento e caporalato, organizzata dal sindacato Sudd Cobas a sostegno degli operai di Gruppo 8. La marcia di protesta ha avuto le adesioni di associazioni come Anpi, Forlì Città Aperta, Mediterranea Saving Humans, Libera, Legambiente e Amnesty International, oltre che dei partiti locali di Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Pd, Europa Verde, Rifondazione comunista, Partito comunista italiano. "La difficile vertenza è ancora in corso – spiega una nota dell’associazione Forlì Città Aperta – ed è incominciata a dicembre scorso quando gli operai, quasi tutti pakistani, erano stati portati a vivere nel capannone prima di ottenere la contrattualizzazione. Poi, il passo indietro dell’impresa e dal 3 luglio i lavoratori sono tornati a scioperare, con picchetti davanti allo stabilimento di via Gramadora".

L’agitazione sindacale è iniziata per bloccare la delocalizzazione della produzione e difendere i posti di lavoro, mentre la fabbrica del settore del mobile imbottito veniva di fatto svuotata di materiali e le maestranze, ignare della situazione, venivano messe in ferie forzate per alcuni giorni. "Il 1° agosto quindi lo sciopero ripartiva – è la ricostruzione dell’associazione –, mentre le commesse in lavorazione venivano spostate a Cesena in un’altra sede dell’azienda e nei giorni scorsi Gruppo 8 comunicava la chiusura".

Gianni Bonali