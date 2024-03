I sindacati: "Tolti i riposi ripetutamente e servizio ‘regalato’ ai privati"

Protestano i sindacati in vista della podistica ‘StraForlì’ che animerà le strade cittadine domenica prossima. "Sono state revocate – spiegano Fp Cisl-Fp Cgil- Fpl Uil con una nota emessa in concomitamza con l’illustrazione, da parte della Polizia locale, del servizio pubblico predisposto – le giornate di riposo domenicale a 45 agenti. Non c’è solo il disagio dei lavoratori e delle loro famiglie, ma dell’intera collettività, che per giorni vedrà ridotti i servizi, visto che gli operatori riposeranno un giorno feriale della settimana".

Il personale della Polizia locale di Forlì si è riunito in assemblea per discutere delle varie problematiche del corpo, tra le quali appunto "quella del sommarsi di manifestazioni che nel corso della primavera affollano ormai tutte le domeniche. Il personale è infatti soggetto a continui cambi turno che spesso portano a un servizio domenicale dopo l’altro. Per lo svolgimento della StraForlì sono stati richiamati in servizio ben 45 operatori ai quali sono state revocate le giornate di riposo domenicale con un anticipo di soli cinque giorni".

Le sigle dei sindacati confederali, oltre a far notare che la Polizia locale "ha un organico ridotto di oltre 30 unità rispetto agli standard regionali, soggetto a continui cambi turno, che spesso portano al sommarsi di un servizio domenicale dopo l’altro", sottolineano anche come il Comune di Forlì, a loro avviso, "disattenda da anni l’applicazione di una legge dello Stato, che prevede che i maggiori costi del personale dovuto alle iniziative organizzate dai privati vengano da questi finanziati (pagamento dei lavoratori e utilizzo di mezzi e attrezzature). Ciò accade in tutti gli enti limitrofi, non a Forlì – precisano –, per cui continuiamo a prestare l’attività del corpo di Polizia locale anche per manifestazioni in cui organizzazioni internazionali fatturano centinaia di migliaia di euro. Riteniamo che tutte le iniziative che portano lustro alla nostra città siano importanti, ma crediamo che si possa trovare una modalità utile al mantenimento quotidiano dei servizi".

Inoltre, "la scarsità di organico e le ‘concessioni’ smodate di personale per manifestazioni non devono trasformarsi in eccessivo carico di lavoro – concludono i sindacati –. Chiediamo quindi che l’amministrazione comunale ci convochi con urgenza per affrontare la questione".

Gianni Bonali