I sindacati: "Un incontro e nessun accordo con noi"

La giunta comunale ha appena deliberato il bando per l’assegnazione dei soldi derivanti dalla donazioni pro alluvionati e già arrivano i distinguo. Il primo è da parte dei sindacati, Cgil Cisl e Uil, chiamati in causa dallo stesso Comune che, in presentazione del modulo di richiesta, ha dichiarato come la proposta di distribuzione dei fondi fosse stata redatta "tenendo conto anche dei suggerimenti e delle proposte pervenute alla giunta comunale dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil".

Sono così gli stessi segretari territoriali dei tre sindacati a prendere la parola per sottolineare che "nell’unico incontro effettuato con l’amministrazione su questo tema il 27 settembre, non è stato sottoscritto alcun accordo in merito tra Cgil Cisl Uil e amministrazione comunale". Spiegando come in quella stessa occasione avesse presentato le proposte della Commissione Alluvione e la necessità di andare a bando evitando "una distribuzione a pioggia". Per quanto riguarda il parametro dell’Isee, sopra i 25.000 euro non si può fare domanda di contributo, i sindacati precisano che "pur essendo un parametro largamente utilizzato per definire misure di carattere sociale, non è stato possibile concordare tale indice a fronte delle incertezze determinate dall’assenza di un censimento della platea alluvionata". poi concludono ricordando come l’amministrazione comunale si era presa l’incarico di approfondire la questione. "Prendiamo atto delle decisioni deliberate su cui l’amministrazione si è assunta la responsabilità di fare sintesi".

Arriva anche la replica dei Verdi alla presentazione delle modalità di assegnazione dei contributi. Rimarcano come si fosse partiti a luglio con la proposta del sindaco Gian Luca Zattini "sono in corso incontri con gli istituti bancari per intervenire sulla leva del credito e per la creazione di prestiti agevolati a tasso zero a favore dei cittadini alluvionati, grazie alle donazioni ricevute dal Comune, pari a un milione e 100mila euro, alle quali aggiungeremo altri 2 milioni di fondi comunali". A cui era seguita una precipitosa marcia indietro a seguito delle proteste sollevate. "Di zero utilità è stata poi la commissione di indagine e studio presieduta dal consigliere Biondi – affermano i rappresentanti dei Verdi –, che ha concluso i propri lavori fra le polemiche seguite alle ardite dichiarazioni del suo presidente".

La nota conclude con la constatazione dei tempi di erogazione "si arriverà fino al 31 dicembre per la presentazione della domanda" a cui seguirà l’istruttoria degli uffici "Facendo due conti sulle tempistiche – chiosano –, i soldi arriveranno agli interessati poco prima delle elezioni amministrative che decideranno della riconferma delsSindaco e della sua giunta. Una coincidenza non da poco".

Matteo Bondi