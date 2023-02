I sindaci del Forlivese: "Mike da ripristinare"

Il consiglio provinciale di ieri era aperto a tutti, come uditori, ma soprattutto ai sindaci del comprensorio forlivese a cui era stato dato anche diritto di parola. Erano presenti, oltre ai primi cittadini componenti del consiglio provinciale, anche altri sindaci che hanno preso la parola portando loro interventi. I 15 sindaci, come ricordato spesso, hanno firmato due documenti, uno a dicembre e uno a gennaio, nei quali chiedevano all’Ausl Romagna di tornare sulle proprie decisioni e di recuperare la Mike 42. Il primo a intervenire è stato Jader Dardi di Modigliana con l’ordine del giorno in difesa della sanità pubblica presentato dal gruppo di maggioranza di centrosinistra; uno degli interventi più attesi e seguiti è stato, invece, quello del sindaco del Comune interessato, Meldola, Roberto Cavallucci.

"Ho ascoltato gli interventi di tutti e anche quello di Carradori – ha esordito –, il progetto di cui stiamo parlando è quello di riordino delle auto medicalizzate presentato il 16 dicembre e comunicato il 19 dicembre 2022 all’assemblea socio-sanitaria. Prima di allora al sottoscritto nessuna comunicazione ufficiale era giunta. Per questo ho rimesso al presidente della Provincia Enzo Lattuca la mia carica nella presidenza della conferenza, per la non condivisione del metodo, oltre che del merito, di questa decisione. La presenza della Mike è un presidio importante di sicurezza per i nostri cittadini e, sinceramente, non capiamo come nel Forlivese, 1.100 km quadrati da servire, ce ne possa essere solo una, mentre negli altri territori siano presenti più auto, nonostante siano meno vasti".

Anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha preso la parola, confermando i temi portati nell’intervista rilasciata al Carlino ieri. "Con il direttore generale si deve dialogare – ha esordito – e lo ringrazio di essere qui presente e della disponibilità data. Io mi sento tutelato dalla sanità di questo territorio, potrebbe sicuramente andare molto peggio, ma anche meglio. Quello che sicuramente non ha funzionato è la comunicazione:, se 15 sindaci pongono un tema delicato, significa che qualcosa non ha funzionato nel dialogo che si deve avere con il territorio. In Regione devono poi dimostrare che siamo tutti uguali, a noi mancano 100 milioni all’anno e questo si tramuta in mancanza di investimenti. Al momento chiedo di poter congelare la decisione e di andare a spiegarla meglio ai territori".

I sindaci, tutti, hanno ribadito la richiesta di poter ripristinare la Mike 42, anche se con i distinguo del caso, soprattutto riguardo ai ‘colpevoli’ di questa situazione. "Negli ultimi 12 anni – ha detto il sindaco di Forlì – non c’è un ministro della sanità che non possa essere ricondotto al centro sinistra". "Il governo Meloni – ha ribattuto Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia – ha ulteriormente ridotto le risorse".

Hanno preso la parola anche i sindaci di Bertinoro, Forlimpopoli e Castrocaro, ringraziando per la spiegazione il direttore generale, ma chiedendo che il piano possa venire rivisto.

Matteo Bondi