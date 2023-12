I sindaci di Faenza e Forlì: "La linea adriatica va potenziata"

L’incidente ferroviario che ha avuto luogo domenica nell’ambito del Comune di Faenza, a poche decine di metri dal confine con Forlì, offre lo spunto per riflettere sullo stato della rete e ripensarlo in prospettive future, in considerazione del fatto che solo nel pomeriggio di lunedì la normale circolazione è gradualmente ripartita. Dopo lo scontro diversi treni, di fatto, sono rimasti bloccati per ore sui binari e altri ancora sono stati cancellati.

Ad affrontare il tema per primo era stato il sindaco di Faenza Massimo Isola (Pd): "Non posso non rammaricarmi per come un incidente fondamentalmente non grave abbia bloccato e rallentato i convogli di mezza Italia, tutta quella che fa riferimento all’Adriatica. È tempo di prendere in considerazione la cosiddetta quadruplicazione della linea Bologna-Rimini per tutta la tratta, e non solo per quella che conduce fino a Castel Bolognese. Di qui passa metà della penisola". Se si optasse per la quadruplicazione dei binari, in caso di incidente di lieve entità plausibilmente la circolazione non sarebbe del tutto interrotta, come invece è successo tra domenica e lunedì.

Più cauto è il primo cittadino di Forlì, Gian Luca Zattini (centrodestra) che però, a sua volta, cita un "potenziamento" della linea: "L’incidente ferroviario di domenica scorsa tra Forlì e Faenza ci pone davanti a una questione molto importante. La linea Adriatica è una delle più frequentate della Regione, caratterizzata sia da flussi quotidiani di passeggeri e pendolari che da un traffico merci rilevante. Di fronte a episodi come questo è giusto ragionare insieme, su scala sovracomunale, per investire sul potenziamento e la riconfigurazione infrastrutturale di tutta la tratta. Qualità e sicurezza del servizio passeggeri devono essere le nostre priorità".

La deputata Pd Oiudad Bakkali, ravennate, ha spiegato di avere presentato, "raccogliendo le firme di tutti i deputati del Pd in commissione trasporti, un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla collisione. Ho chiesto che il ministro Matteo Salvini, oltre a sollecitare un’indagine approfondita per appurare cause ed eventuali responsabilità, si impegni a reperire le risorse necessarie per completare il progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Rimini al fine di includere anche la tratta che arriva sino a Rimini".