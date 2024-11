I sindaci difendono la statale 67: "Le frane? Anas ha cambiato passo. E sta spendendo 40 milioni"

"La strada statale 67, la Tosco-Romagnola del Muraglione, deve restare statale e quindi in gestione all’Anas". Parola dei sindaci della valle del Montone, di cui si fa portavoce il primo cittadino di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti. I primi cittadini rispondono così al candidato del Pd alle regionali Daniele Valbonesi, già sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale con delega alla viabilità, nonché ex segretario territoriale dello stesso partito, che in un recente intervento ha definito i lavori dell’Anas sulla Ss67 "una vergogna senza fine", perché sulla statale del Muraglione esistono ancora otto semafori a senso unico alternato dall’alluvione del maggio 2023. Il paragone era con le strade provinciali del Bidente, del Rabbi e del Marzeno, perché "nonostante il deficit di personale e di fondi, la Provincia di Forlì-Cesena ha saputo intervenire sulle proprie strade in modo più efficace, riducendo le interruzioni e avviando i lavori di ricostruzione in tempi accettabili. Le suddette strade, colpite dagli stessi eventi del maggio 2023, sono state riportate a una viabilità più sostenibile per i residenti". Come dire: se la Ss67 fosse passata provinciale anni fa, a quest’ora sarebbe stata liberata da tutte le frane.

Il sindaco Monti intende la situazione diversamente: innanzitutto, "ci opponemmo alla declassazione della Ss67 da statale a provinciale, quando fu posta la questione una ventina d’anni fa". Venendo a oggi, "è vero che inizialmente i lavori di ripristino delle frane sulla Ss67 nel tratto Dovadola-San Benedetto in Alpe sono partiti a rilento, tuttavia negli ultimi tempi c’è stata da parte dell’Anas un’accelerazione evidente. Inoltre, negli ultimi incontri che abbiamo avuto noi sindaci con i dirigenti di Bologna, ci hanno assicurato che l’Anas sta spendendo 40milioni di euro per sistemare tutte le frane, dove ora sono ci sono i semafori, e per gli ammodernamenti necessari nella media e alta valle del Montone". Un’altra differenza secondo Monti è questa: "I lavori sulle frane nelle strade provinciali citate da Valbonesi erano di portata molto inferiori a quelli sulla Ss67. E la Provincia di Forlì-Cesena da sola non sarebbe in grandi di spendere una cifra del genere". Questo giustifica anche "l’idea che tutta l’importante strada di collegamento della Romagna con la Toscana sia prima o poi ammodernata, come si provò a fare negli Anni Settanta e Ottanta". Insomma, per Monti è stata "una boutade elettorale.

Bordate contro Valbonesi anche da Maddalena Mazzoli, che ha origini santasofiesi come le sue ed è candidata con Forza Italia. In questo caso, però, si parla della Bidentina, "struttura obsoleta e superaffollata" per la quale "occorreva un progetto completo, serio e funzionale. L’alluvione poteva e doveva rappresentare una reale chance: le risorse c’erano!". Definisce "l’assessore provinciale impreparato": "Fino ad oggi sono rattoppi e interventi sporadici".