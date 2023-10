I sindaci Pd attaccati: "Chiederemo i rimborsi a fine rendiconto". FdI: "Mistificazioni"

Non accenna a spegnersi la polemica sui rimborsi che dal commissario Francesco Paolo Figliuolo arrivano ai Comuni alluvionati. Fratelli d’Italia aveva accusato i sindaci Pd di aver protestato alla manifestazione di una settimana fa ("con il pugno chiuso") senza però aver sfruttato tutte le risorse che si potevano ottenere. Ma arrivano a stretto giro le repliche di quattro sindaci dem: Gessica Allegni di Bertinoro (neo segretaria territoriale), Milena Garavini di Forlimpopoli, Daniele Valbonesi di Santa Sofia e Jader Dardi di Modigliana.

"Fratelli d’Italia – scrivono in una nota Allegni, Garavini e Valbonesi – dimostra non solo di non avere a cuore i destini dei tanti cittadini e imprese che ancora non hanno visto un euro per la ricostruzione post-alluvione, ma anche di non conoscere minimamente la pubblica amministrazione e le procedure, richieste dallo stesso Governo, per ottenere le risorse destinate agli interventi di somma urgenza". I lavori sono stati realizzati, spiegano i tre sindaci, portando in consiglio comunale le delibere di somma urgenza, "finanziate attraverso mutui o riserve temporanee". Ora si sta procedendo alle relative rendicontazioni, che verranno inviate alla struttura commissariale per poter ricevere il saldo.

Alice Buonguerrieri, deputata di FdI e coordinatrice provinciale, e Luca Bartolini denunciavano invece ritardi nelle richieste: "Ci sono comuni che hanno chiesto parte delle risorse anticipatamente – spiegano i sindaci – e altri che hanno preferito la rendicontazione finale, che richiede comunque un grande lavoro da parte di strutture comunali che scontano carenza di personale e che si devono confrontare con inedite complessità burocratiche, che si sono sommate alle criticità dell’emergenza". C’è tempo anche per la polemica politica: "Fratelli d’Italia mostra il volto peggiore della destra, che in un momento di così grave difficoltà del territorio, non trova di meglio che fare propaganda becera sulla pelle di comunità che soffrono e chiedono risposte a chi ha il dovere di darle".

A parte, è intervenuto ieri anche il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, a sua volta presente nel corteo di una settimana fa: "Non è in discussione la collaborazione – scrive –, piena e leale, con la struttura del Commissario per la ricostruzione presieduta dal Generale Figliuolo, una scelta per la quale, occorre ricordarlo, si sono comunque persi due mesi prima della decisione del Governo". Il sindaco di Modigliana sottolinea invece "l’atteggiamento che si è avuto nei confronti della comunità romagnola, verso chi la rappresenta, verso i cittadini, le imprese che ancora non hanno ricevuto comunicazione su come e cosa debbono fare per avere riconosciuti i danni che hanno subìto alle loro abitazioni o alle loro attività economiche".

Ribadiscono il concetto espresso ieri invece Alice Buonguerrieri Luca Bartolini: "Il problema non è il Governo Meloni – affermano i due esponenti di FdI –, che le risorse le ha stanziate, ma sono alcuni Comuni, come Bertinoro, Forlimpopoli e Santa Sofia, che non riescono a stare al passo e non chiedono quelle risorse. Ritardi che si registrano anche sulle liquidazioni dei Cis e Cas, mentre a sinistra tentano di confondere le idee con le loro mistificazioni". Sulla burocrazia ribattono: "Nella prima fase non si prevedono neppure le rendicontazioni". Mentre in merito alla carenza di personale: "Ma se i Comuni sono sotto organico le responsabilità di chi sono? Non potranno certo essere della Meloni, in carica da appena un anno: ma nell’ultimo decennio chi ha governato l’Italia? Non certo la destra".