I sindaci perdono il braccio di ferro sulla Mike

Due ore di vertice, con qualche momento di tensione: l’incontro tra Ausl e sindaci è stato fondamentalmente un ripetersi in faccia (anche se qualcuno era collegato da remoto) ciò che finora era emerso tramite lettere pubbliche e risposte protocollate. Alla fine, il manager dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori ha mantenuto la linea: non è un problema di soldi ma di medici, e i medici devono presidiare il Pronto soccorso. Dunque, la Mike 42 di Meldola non tornerà. Uno spiraglio – da approfondire – riguarderà l’organizzazione delle auto medicalizzate del Cesenate: sono ben tre, tra Cesenatico, Cesena e San Piero in Bagno. A queste potrà essere chiesto di intervenire anche nel Forlivese, nelle zone più di confine: facile pensare a Forlimpopoli e Bertinoro. Un analogo ragionamento potrebbe riguardare Modigliana e Tredozio e la loro vicinanza a Faenza. Ad ogni modo, le ‘armi’ dialettiche erano già sul tavolo da settimane: da una parte, l’Ausl lamenta la mancanza di almeno 14 medici d’urgenza per mantenere in maniera strutturale la presenza di un medico pronto, con un’auto ad hoc, a raggiungere gli infermieri del 118 sul luogo di un incidente stradale o di un malore. Dall’altra, la consapevolezza di essere il territorio più sguarnito e...