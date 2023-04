I sogni spezzati "Dino era esperto" "Fatjon voleva venire al lavoro volando"

Bernardino Panzacchi, 69 anni, era noto da tutti come Dino nella sua Pianoro, comune dell’appennino bolognese. "Siamo affranti, sconvolti – racconta un suo grande amico di Dino –. Era il nostro campione, era bravo ed esperto e non possiamo pensare sia morto facendo quello che amava fare. Lo avevamo visto proprio mercoledì mattina, era venuto al bar con la moglie che si era raccomandata con Dino di tornare a casa per le 21".

La famiglia di Dino ha sempre coltivato la terra nella Val di Zena. Per anni Dino aveva lavorato il ferro vicino a Molinella, sempre nel Bolognese, poi era tornato nell’azienda agricola a cui era legato. "Tutti noi per anni – dicono a Pianoro – siamo andati a prendere il latte delle mucche dei Panzacchi...". E Dino aveva aperto un agriturismo con locanda che gestiva insieme alla moglie. Era un uomo dalle tante passioni: faceva parte del ‘club del sigaro’ che si riuniva tutti i giovedì. Ieri sera si è tenuta una serata in sua memoria: è stato offerto a tutti i membri il suo sigaro preferito: il Toscanello Speciale. "Era un grigliatore eccezionale, star di tantissime cene. Una persona d’oro", lo ricordano ancora.

E anche il deltaplano faceva parte del novero delle sue grandi passioni. "L’ha sempre avuta – conferma il sindaco di Pianoro Franca Filippini, che lo conosceva da una vita –, parlava dei suoi voli con passione ed emozione. Provo un grande dolore". Anche per questo chi lo conosce stenta a credere a un errore: nel 2018 aveva conquistato la medaglia di Bronzo ai campionati italiani di volo sportivo. A Villafranca, dal campo da cui è decollato, era istruttore. Un mese fa aveva esultato, postando una foto con altri componenti, per l’avvio dei corsi, senza sapere che proprio uno di questi gli sarebbe stato fatale. Lascia la moglie e due figli.

Sul deltaplano con lui c’era l’altra vittima, Fatjon Garxenaj, 32enne nato a Durazzo, in Albania, che viveva in Italia da molti anni con la famiglia. Viveva a Riolo Terme, dove aveva frequentato le scuole dell’obbligo, poi aveva studiato all’Itip Bucci a Faenza e lavorava alla carpenteria Cmtpl di Castel Bolognese, sempre nel Faentino. Ieri tra i colleghi serpeggiavano incredulita e dolore. "Lavorava con noi da cinque o sei anni – dice il titolare Floriano Zeffiri –, è cresciuto con noi. Gli piaceva il suo lavoro, era bravo ed era un bravissimo ragazzo".

Fatjon aveva il sogno di prendere il brevetto per volare e ogni tanto ne parlava anche al lavoro: "Ne parlava con entusiasmo – continua –, credo che sarebbe riuscito a conseguire il suo obiettivo. Una volta aveva anche scherzato dicendo: c’è un campo qui vicino, un giorno vengo a lavorare con l’ultraleggero e atterro lì". Una battuta che rivela quanto davvero volare fosse il suo grande sogno. "Non ci posso credere che sia finita così, siamo tutti sconvolti". L’azienda sicuramente chiuderà per lutto il giorno dei funerali di Garxenaj. A Castel Bolognese lo ricorda anche la palestra che frequentava: "Amava lo sport, la vita e il volo". Sgomento anche a Riolo Terme, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook: Fatjon era molto conosciuto.