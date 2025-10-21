I soldi per i danni del tornado. Fondi in arrivo dalla Regione

La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
Forlì
CronacaI soldi per i danni del tornado. Fondi in arrivo dalla Regione
21 ott 2025
MAURIZIO BURNACCI
Cronaca
Maltempo di luglio 2023, sostegno economico per privati (fino a 187mila euro) e imprese (fino a 450mila)

Maltempo di luglio 2023, sostegno economico per privati (fino a 187mila euro) e imprese (fino a 450mila)

Venne subito ribattezzato ’Il tornado della Bassa Romagna’. Era il 2023. Le piaghe della tragedia dell’alluvione erano ancora spalancate. Ma la natura non aveva ancora finito di accanirsi contro la Romagna. Perché tra il 22 e il 27 luglio, dal Forlivese al Ravennate, a più riprese si scatenò la furia una furia di acqua e vento. Che innescò l’ennesima catena di danni.

Ora il governatore Michele de Pascale firma il decreto che stabilisce ulteriori misure economiche a sostegno delle comunità colpite. Previsti fino a 187mila euro per i privati e 450mila euro per le attività produttive.

Non solo: l’atto introduce la possibilità di presentare domanda di contributo per far fronte a danni ad abitazioni diverse da quelle principali e per quelli relativi alla ricostruzione o alla delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile. Possono presentare richiesta di contributo pure le associazioni senza scopo di lucro, nel caso in cui le relative sedi abbiano subito danni.

Sempre in base al decreto, anche gli agriturismi e le fattorie didattiche possono accedere ai contributi, unicamente per i danni ai beni mobili e immobili destinati all’esercizio dell’attività alla data dell’evento calamitoso.

Il decreto evidenzia i punti relativi agli organismi istruttori interessati (amministrazioni comunali e Unioni), specifica chi può presentare domanda, indica i termini del procedimento e la modulistica relativa alla presentazione della richiesta di contributo. L’atto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, sul sito dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it, nella sezione ’Amministrazione trasparente’ del sito della Regione Emilia-Romagna.

© Riproduzione riservata