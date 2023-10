I soldi per i lavori al San Domenico e le urgenze

Va subito detto che quando sono state progettate le varie fasi dei lavori di ampliamento e ristrutturazione finale del San Domenico, l’alluvione non c’era ancora stata: il progetto è stato presentato e approvato anni fa e gli stessi ingenti contributi in arrivo dall’Ue sono stati deliberati prima dei tragici eventi di maggio. Quindi, non è che poi si possano andare a spostare fondi erogati per una determinata opera, e che per di più arrivano da linee di finanziamento differenti, per dirottarli su situazioni come la pur gravissima emergenza dell’alluvione. Sono lavori peraltro che vanno assolutamente realizzati perché altrimenti quei soldi verrebbero persì. Si sente spesso dire, del resto, di fondi del Pnrr che si rischia di perdere perché determinati progetti non sono pronti o perché i tempi dei lavori non saranno rispettati. Ora che il San Domenico sia già un grande complesso è vero, ma i Musei forlivesi hanno assunto una tale importanza e notorietà, a livello nazionale e persino fuori dai nostri confini, che non penso affatto che siano soldi buttati quelli spesi per completare un simile progetto. Il problema secondo me, caro Vittorio, quindi non è che si usino così quei fondi, ma è che devono esserci anche quelli per gli interventi che lei cita.