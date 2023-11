I Solisti Veneti e le musiche di Vivaldi

Nuovo appuntamento per la rassegna Forlì Grande Musica, stasera alle 21 al teatro Diego Fabbri di Forlì organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra, quando si eseguirà un esclusivo concerto nel segno di Vivaldi. Ne sono interpreti I Solisti Veneti con Lucio Degani al violino solista e Giuseppe Barutti al violoncello solista, rispettivamente primo violino e primo violoncello dello stesso ensemble, diretti dalla bacchetta di Giuliano Carella. In programma i famosi 4 concerti delle stagioni facenti parte della raccolta di 12 concerti di Antonio Vivaldi che va sotto la classificazione dell’Opera n. 8, denominata ‘Il cimento dell’armonia’, tra le più famose raccolte del compositore veneziano. Di Vivaldi, il prestigioso ensemble veneto, eseguirà anche il concerto in la minore per violoncello e orchestra, per poi dedicarsi ad altri autori coevi del ‘prete rosso’ veneziano. Uno è Arcangelo Corelli, colui che può essere ritenuto il primo autore ad usare la dicitura di ‘concerto grosso’ per identificare questa forma barocca, dove il solista è formato in realtà da tre o quattro strumenti dell’orchestra stessa. A Forlì si ascolterà proprio il suo Concerto Grosso in re minore per archi e basso continuo, conosciuto con il titolo di ‘Sulla follia di Arcangelo Corelli’.

I Solisti Veneti sono un’orchestra ormai storica nel panorama musicale italiano e internazionale, rinomata per la sua eccezionale abilità nell’interpretare i capolavori della musica classica, con più di 6.000 concerti tenuti in oltre 90 nazioni, nelle più importanti sedi dal Festival di Salisburgo alla Carnegie Hall di New York e con una impressionante discografia di oltre 350 titoli e collaborazioni con i più importanti artisti della nostra epoca da Placido Domingo a Itzaak Perlman, Jean Pierre Rampal, Salvatore Accardo, Uto Ughi. Vincitrice dei più alti riconoscimenti internazionali in campo musicale, dal Premio Grammy al Festival Bar, fino al premio del Teatro La Fenice. Anche quest’anno a coronamento della stagione Forlì Grande Musica, si proporrà il progetto ‘musica a 1 euro’: tutti i ragazzi delle scuole forlivesi fino ai 19 anni hanno la possibilità di accedere ai concerti che avranno luogo all’abbazia di San Mercuriale con biglietti a 1 euro (info: 0542 25747). Il costo dei biglietti è di 20 euro per il primo settore e 15 per il secondo. La rassegna Forlì Grande Musica è realizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra, grazie al sostegno di Comune di Forlì, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Romagna Acque, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.