’I soliti ignoti’ al cinema Verdi

Per la rassegna ‘Grandi classici restaurati in prima visione’ il cinema Verdi di Forlimpopoli propone alle 21 la pellicola di Mario Molicelli ‘I soliti ignoti’ con Totò, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Carla Gravina, Claudia Cardinale, Tiberio Murgia.

Cosimo, piccolo ladro di periferia, è in prigione per il furto di una macchina. Alcuni suoi amici decidono di cercare qualcuno che si prenda la colpa per far scarcerare Cosimo. Trovano Peppe, un pugile di quart’ordine, che dietro compenso dichiara di essere il responsabile. Ingresso 3,5 euro.