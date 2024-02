I suoi anni d’oro. Quando diceva:: "Cagnacci?. È come Vasco"

"Mi faccia una domanda cattiva". Era l’autunno del 2007 e la bizzarra richiesta proveniva dal professor Antonio Paolucci, mentre passeggiava per la Pinacoteca di Brera, a Milano, pochi minuti dopo aver presentato la grande mostra del San Domenico per il 2008: la quarta esposizione della storia forlivese era dedicata a Guido Cagnacci. Ogni tanto si fermava per ammirare un quadro: "Starei a guardarlo per ore, e dovrei tornare il giorno dopo per capirlo tutto...". Erano gli albori per la Fondazione che si affacciava al mondo dell’arte, e lo faceva appoggiandosi su un gigante della cultura, ex ministro, direttore dei Musei Vaticani. La nomina di Papa Benedetto XVI arrivò proprio nel novembre di quell’anno. Tanto che nel 2008 ospitò nel ‘suo’ museo la presentazione di un’altra indimenticabile mostra, quella sullo scultore Antonio Canova.

Paolucci aveva la battuta pronta e un’enorme conoscenza dell’arte. La "domanda cattiva" sollecitata ci fu, e fu pubblicata sul Carlino: il collegamento tra Guido Cagnacci e Caravaggio, che era esplicitato nel titolo dell’esposizione, era reale o serviva da richiamo, in un momento in cui Forlì doveva ancora consolidare la propria fama? In realtà la Fondazione avrebbe poi ampiamente dimostrato la propria capacità di legare artisti e talvolta epoche diverse, in maniera non banale. Paolucci però non si scompose: "Potrei parlare di questo argomento per ore, è una tesi che sostengo fin da quando ero ragazzo".

Sì, perché sapeva parlare di arte, ma più di tutto amava trattarla in maniera popolare. Quello stesso giorno – evidentemente ispirato – regalò al Carlino una frase pensata per finire direttamente in un titolo: "Guido Cagnacci era il Vasco Rossi del Seicento", per poi ribadire vigorosamente che ad unire due estremi apparentemente così distanti nel tempo non era solo un lato passionale ma anche uno spirituale. Un’altra volta paragonò piazza Saffi assolata, in luglio, a un quadro del grande pittore metafisico Giorgio De Chirico. È un esempio di come sapesse vedere lontano: una città bella, da scoprire, resa nobile dalla cultura, laddove tantissimi altri ne coglievano solamente i limiti.

Lui, riminese, è stato infatti uno degli artefici di una Forlì diventata grande grazie alle mostre. "L’Italia è un paese di campanili, però vincenti. Io sono di Rimini, guai ad accostarla a Forlì. Ma abbiamo puntato su qualcosa di locale per poi allargarci. È adesso che si comincia davvero a parlarne...". Così spiegava il metodo – rivelatosi vincente – delle grandi mostre. Solo pochi anno dopo (era il 2011) poteva rivendicarlo: "È accaduto qualcosa che solo dieci anni fa sarebbe stato impensabile: Forlì è una città d’arte. E lo è legittimamente. Teniamo la posizione e anno dopo anno inanelliamo successi".

Nel giugno 2018 fu protagonista di una piccola gaffe. A consuntivo della mostra ‘L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio’, la Fondazione annunciò il titolo del 2019: ‘Ottocento. Il Risorgimento dell’arte’. Paolucci, prendendo la parola, svelò che nel 2020 sarebbe toccato a Ulisse. Il presidente di allora, Roberto Pinza, gestì il fuori programma ("il professore ha fatto bene a dirlo", disse dal palco) e uscendo dal museo sorrise: "A Paolucci si perdona tutto".

Marco Bilancioni