I tre giorni di Slò Fest Viaggiare lento e breve: così si scopre la magia dell’itinerario sostenibile

Partirà giovedì la seconda edizione di ‘Slò Fest’ organizzata dal circolo Inzir, che si occupa di eventi culturali e, in particolare, di viaggi.

Inzir ha sede in via Bezzecca 10, ed è un luogo accogliente per incontri culturali fra gruppi di persone, associazioni, mostre fotografiche, corsi e doposcuola per ragazzi da 8 a 16 anni. Non sono mancati poi gli aiuti agli alluvionati, accogliendo nella sede circa 2000 volontari impegnati nei momenti di maggior criticità.

Lo Slò Fest (Slò prende le mosse da ‘slow’, che in inglese significa ’lento’), organizzato da Riccardo Catalini, Mattia Fiorentini e Alessandra Salieri, si terrà in tre giornate: giovedì, alle 19, col titolo ‘Slow travels, short movies’, sarà proposto nella piazzetta Delle Operaie, in via Fossato Vecchio, e prevede aperitivo e incontro con gli organizzatori di Sedicicorto; alle 20.30, proiezioni di corti a tema viaggio lento e sostenibile.

Venerdì 15, alle 18.30, nel giardino botanico di via Andrelini 59, verrà presentato ‘Il suono della Terra’, una meditazione guidata con bagno sonoro & plantmografo condotto da Giulia Manzelli di Mayra Naturetherapy. Verrà inoltre effettuata una sessione di ‘plants playing’ per ascoltare dal vivo come le diverse piante emettano suoni e vibrazioni differenti (necessaria prenotazione). Seguirà, alle 20 ‘Raggi di luna’, un percorso notturno in bicicletta nelle colline forlivesi con ski sport service, bike 360 e digibike con partenza da Inzir, via Bezzecca 10. Si raggiungerà l’Agriturismo La Morattina per una sosta e rifocillarsi e poi proseguire alla volta di Oriolo dei Fichi. (Prenotazione obbligatoria - possibilità di noleggio e-bike ) Il 16 avrà come meta Meldola. Alle 10 nella Piazza Orsini (di fronte al Comune di Meldola) si terrà una camminata gratuita guidata da Gabriele Zelli. Alle 17.30 al Parco delle Fonti, via Indipendenza, avrà luogo ‘Takabanda slò – che musica!’ in collaborazione con Chiari di Luna e Parallelo44 APS.

Sono previsti concerti, speech e interventi fra musica e buon cibo. Gruppi di viaggiatori condivideranno coi presenti il modo nuovo di viaggiare lento e sostenibile. Prenotazioni e informazioni: [email protected].

Rosanna Ricci