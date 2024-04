I valori della scuola Ribaditi tra storia e sport

Viaggi, premi, incontri e raduni: sono sempre numerosissime le iniziative delle scuole e degli studenti. Per la prima volta nella sua storia, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena ha realizzato quest’anno un ‘viaggio della memoria’ in Olanda dal titolo ‘L’antisemitismo in Italia (1938) e in Olanda (1939-1945)’, co-finanziato con 15 mila euro dall’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Al progetto, classificatosi al primo posto della graduatoria regionale, hanno aderito anche il liceo classico Morgagni con la classe 5ª A Scienze Umane, opzione Economico Sociale, e l’Istituto Tecnico Industriale Marconi con le classi 4ª A Elettronica e 4ª B Meccanica. I ragazzi hanno avuto modo di visitare numerosi luoghi-simbolo scoprendone la storia e traendone spunti di riflessione.

Dopo i mesi di attività motoria nelle scuole, si è chiuso il progetto organizzato dal Forlì Calcio con il supporto di Euronics: una delegazione di giocatori della prima squadra (Drudi, Tafa, Masini, Greselin e Maggioli) ha incontrato i bambini della scuola elementare De Amicis. Un momento dedicato poi anche alla Pio Squadrani e Livio Tempesta con altri protagonisti.

Al teatro Dante Alighieri di Ravenna si è tenuta la prima edizione del ‘Parlamento della scuola’, iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna nell’ambito del percorso di ‘cittadinanza e costituzione’. Gli alunni della 5ª A e 5ª B della scuola Melozzo degli Ambrogi di Forlì sono stati premiati durante la cerimonia di alto valore civile alla presenza delle maestranze. Gli ‘studenti parlamentari’, accompagnati dalla loro docente di riferimento Emilia Radogna, hanno gioito nel ricevere un premio che consentirà loro di realizzare un progetto basato su inclusione, socializzazione e valore della cultura.

Il fermento non riguarda solo gli studenti di oggi, ma anche quelli di ieri che, a distanza di tanti anni, hanno ancora voglia di trascorrere del tempo insieme: si sono incontrati dopo cinquant’anni per una cena conviviale gli alunni delle due classi di di terza media che hanno frequentato la scuola media Don Milani di Cusercoli nell’anno 1974.