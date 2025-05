I valori di Guglielmo Russo a 6 anni dalla scomparsa

In questi giorni di anniversari e riflessioni, la memoria dell’alluvione con la sua dolorosa scia rievoca anche l’incredibile ondata di solidarietà e generosità che ne seguì, un faro di umanità in un momento buio. Ma oggi ricade un’altra ricorrenza significativa: l’anniversario della scomparsa di Guglielmo Russo, figura esemplare del cooperativismo romagnolo, spentosi il 20 maggio 2019. Federcoop Romagna, nella sua recente assemblea, ha reso omaggio alla sua memoria dedicandogli il premio ’Cooperatore dell’Anno’, che ne sottolinea l’impegno e la visione. Questi momenti di ricordo ci spingono a riflettere sulle qualità umane che fanno la differenza in un contesto sociale e professionale. L’attenzione alla persona, la solidarietà, la gratuità, il rispetto, valori incarnati da Guglielmo Russo, non sono solo nobili ideali, ma principi attivi e replicabili che arricchiscono il nostro tessuto sociale.

Questi anniversari non si limitano a commemorare eventi passati e persone care; ci interpellano direttamente, invitandoci a coltivare e mettere in pratica quelle positività, quelle qualità, quello sguardo costruttivo che può davvero fare la differenza nella nostra quotidianità. L’eredità di Guglielmo Russo ci esorta a mantenere vivi i valori in cui credeva, affinché continuino a ispirare le nostre azioni e a costruire un futuro più umano e solidale.

Daniela Savellimoglie di Guglielmo Russo