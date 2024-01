‘I viaggi di Sindbad il marinaio’. Domani al Piccolo tornano le Favole

La rassegna Favole sarà sul palco del teatro Il Piccolo domani alle 16, con lo spettacolo di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli dal titolo ‘I viaggi di Sindbad il marinaio’, liberamente ispirato alla omonima favola tratta da Le Mille e una Notte. Interpretato da Dainelli con la regia di Marina e Patrizia Signorini della Compagnia Fratelli di Taglia, il testo narra la storia di un ricco mercante, Sindbad, che dopo aver dilapidato tutti i beni che il padre gli aveva lasciato in eredità, decide di abbandonare tutto e imbarcarsi alla ricerca di avventure meravigliose che lo aiuteranno a conoscere profondamente se stesso. Attraverso un percorso nel mar Mediterraneo, il marinaio riuscirà a salvarsi da tremendi pericoli come dal ciclope che voleva arrostirlo, dall’enorme serpente che cercherà di ingoiarlo, dalle malvagie creature che trattano l’uomo come se fosse un cavallo e vogliono cavalcarlo. Poi Sindbad incontrerà un enorme uccello Roc che lo trasporterà per mare e lo farà atterrare in una spiaggia dalla sabbia formata da polvere d’oro. Lungo questo percorso il marinaio conoscerà pesci straordinari col muso di mucca o di gufo, poi incontrerà degli elefanti che gli narreranno la loro storia. Alla fine Sindbad avrà fatto tante nuove esperienze che lo condurranno a raggiungere una maggiore saggezza. Lo spettacolo è un Teatro d’attore con pupazzi giganti e canto dal vivo.

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543.26355): fino al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10-13 e 16-18). Nel giorno di spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle ore 15. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 5 euro Info: accademiaperduta.it.

r.r.