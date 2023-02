"I vigili urbani dell’Unione rischiano ulteriori tagli"

di Quinto Cappelli

I problemi di carenze nell’organico della polizia locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con sede a Predappio, si sono acuiti negli ultimi tempi. Secondo l’allarme lanciato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, "a breve il ‘Corpo di Polizia locale’ potrebbe essere declassato dalla Regione in ‘Servizio’, causa il mancato raggiungimento degli standard minimi (uomini, servizi, organizzazione)". Questo che cosa comporterebbe? Sempre secondo i sindacati confederali, "il blocco di alcuni investimenti e contributi per mezzi e attrezzature". I sindacati di categoria lamentano anche "l’assenza di una centrale operativa, la mancanza di copertura di tutti i turni da parte di un ufficiale (in presenza o reperibile) e le scarse attrezzature, che creano disagio e poca sicurezza negli operatori che spesso operano da soli, in particolare nelle vallate o nei centri più piccoli".

A queste osservazioni risponde il presidente dell’Unione, Francesco Tassinari, sindaco di Dovadola: "Per quello che ne so io, questa è ancora un’ipotesi della Regione, non una decisione ufficiale". Conferma che il declassamento comporterebbe il taglio ad alcune risorse, già scarse. "E le carenze attuali sono in parte vere". Tassinari affronta quella fondamentale: "L’organico della polizia locale è formato attualmente da 36 agenti, mentre per essere un ‘Corpo’ ne occorrono 46. Quindi ne dovremmo assumere altri 10. Ma questo non possiamo farlo, perché dovremmo spendere oltre 400mila euro l’anno, soldi che non possiamo trovare nel nostro bilancio". Una via d’uscita potrebbe essere quella di aumentare le tasse ai cittadini dei 14 comuni dell’Unione. "Ma su questo argomento – risponde deciso il presidente Tassinari – nessun sindaco è d’accordo, perché significherebbe far pagare questa somma ingente ai cittadini contribuenti dei nostri comuni".

Insomma, la coperta è corta e non si può tirare da tutte le parti, "tanto che i cittadini contribuenti non capirebbero e non sarebbero d’accordo nel trovarsi un aumento di tasse per questo servizio, perché non abbiamo solo la funzione della polizia locale", osserva Tassinari.

Secondo il presidente, il bilancio dell’Unione "potrebbe permettersi al massimo 2-3 assunzioni, ma insufficienti per raggiungere l’obiettivo". Conclude Tassinari: "Da una parte faccio notare che neppure le grandi città, fra cui Forlì, hanno l’organico della polizia locale al massimo, dall’altra cercheremo di affrontare la situazione in altri modi e cercando alternative". Come dire: la questione, oltre che economica, è anche politica e quindi occorrerà bussare alle porte giuste.