I vini dell’entroterra romagnolo a Parigi

Il Consorzio Vini di Romagna farà il suo debutto al prestigioso Wine Paris 2025 (da domani a mercoledì) insieme a 12 aziende associate. Dal 1962 il Consorzio è una realtà associativa che riunisce aziende vitivinicole, cantine cooperative e imbottigliatori per tutelare le produzioni di vini a denominazione d’origine. "L’obiettivo del Consorzio – spiega il presidente forlivese Roberto Monti – è la valorizzazione del territorio romagnolo e dei suoi vini che negli anni ha spinto il nostro ente a investire nella promozione oltre i confini nazionali, incrementando il prestigio e la visibilità delle principali denominazioni tutelate: il Romagna Albana Docg e il Romagna Sangiovese Doc".

Fra le 12 cantine romagnole, due sono forlivesi: Celli di Bertinoro e Fattoria Nicolucci di Predappio; e poi c’è la Fattoria Zerbina di Faenza che opera anche nel territorio fra Modigliana e Castrocaro. Racconta l’enologo Alessandro Nicolucci: "La mia Fattoria di Predappio Alta si presenterà a Parigi, porta d’Europa per i Paesi del Nord, con una selezione di Sangiovesi di alta qualità, frutto di una raccolta non grappolo per grappolo, ma acino per acino". Qualche esempio? Risponde il vignaiolo dla Prè: "Su tutti dominerà l’etichetta ‘Vigna del Generale Selezione CXXX anniversario’, in omaggio alla storia dei 130 anni delle cinque generazioni della mia famiglia di vignaioli. Poi a rappresentare la Romagna nella capitale francese saranno il Nero di Predappio, Tre Rocche superiore e Predappio di Predappio Vigna del Generale riserva".

A Parigi si farà anche il punto della situazione sul mercato dei vini in Europa. "In Italia – spiega Nicolucci –, il mercato sta andando piano, in particolare perché la gente si è spaventata dall’inasprimento delle norme sulla guida in auto. Anche se gli studi degli esperti assicurano che un bicchiere di buon vino ai pasti non dovrebbe creare problemi". Nicolucci suggerisce poi un rimedio: "I ristoratori, come fanno molti all’estero, dovrebbero assicurare i clienti che la bottiglia aperta al ristorante e consumata in parte può essere portata sigillata a casa".

L’evento di Parigi sarà anche l’occasione per presentare i due prestigiosi marchi collettivi del Consorzio: Rocche di Romagna e Novebolle. "Il marchio – conclude il presidente Monti – nasce dall’esigenza di rendere riconoscibili e valorizzare le 16 sottozone della denominazione Romagna Sangiovese. Attraverso il marchio, il consumatore viene accompagnato attraverso il territorio del Romagna Sangiovese, alla scoperta delle diverse espressioni del vitigno nei suoi vari e affascinanti siti d’interesse e paesaggi e nelle sue differenti culture".