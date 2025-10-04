I voli Ryanair di nuovo al Ridolfi. Protesta della Cgil a Bologna

Ben 27 voli e più di 5.500 passeggeri assistiti nell’imbarco e all’arrivo. Un’altra giornata anomale quanto intensa per l’aeroporto Ridolfi, che ieri a causa dello sciopero al Marco0ni di Bologna ha gestito gli aerei di Ryanair da e per Fez (Marocco), Edimburgo (Scozia), Berlino (Germania), Dublino (Irlanda), Cracovia (Polonia), Marsiglia (Francia), Porto (Portogallo), Barcellona (Spagna), Manchester (Inghilterra), Brindisi, Reggio Calabria, Parigi Beauvais (Francia), Tenerife (Spagna), Fuerteventura (Spagna) e Palermo.

"Abbiamo più che raddoppiato i passeggeri rispetto allo scorso 26 settembre", osserva Riccardo Pregnolato, accountable manager di F.A. Forlì Airport, riferendosi al precedente giorno in cui la compagnia irlandese aveva trasferito i suoi voli a Forlì. "Anche in questa circostanza, molto impegnativa sotto il profilo del mantenimento della qualità dei servizi a terra e nel disbrigo delle procedure di imbarco e sbarco – aggiunge Pregnolato –, l’intera macchina organizzativa ha girato a pieno regime dimostrando l’alta efficienza e professionalità dei nostri dipendenti e collaboratori. Un ringraziamento particolare va a loro e agli enti di Stato sempre attenti e costantemente al fianco della società di gestione. Da notare come in alcune fasce orarie si sia registrata la contemporaneità di più aeromobili a terra, impegnando al massimo tutte le nostre competenze. Questo – conclude il manager di F.A. – è stato un ulteriore banco di prova che ha sortito ottimi risultati e dato slancio alle prospettive future".

Polemiche però sono sorte in merito proprio al fatto che, in occasione dello sciopero generale della Cgil per Gaza, la compagnia aerea abbia praticato questo trasferimento di voli sul Ridolfi. In piazza a Bologna durante il suo intervento il segretario della Camera del Lavoro del capoluogo regionale, Michele Bulgarelli, ha infatti stigmatizzato il fatto che Ryanair abbia dirottato "i voli previsti in atterraggio a Bologna su Forli – aggiungendo che – possono stare sicuri che nulla resterà impunito".