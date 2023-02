I volontari ripuliscono i ‘Portici’ dal degrado

Prosegue la missione dei ‘gilet gialli ecologici’: i volontari forlivesi coordinati da Maurizio Naldi che operano per ripulire la città da rifiuti e graffiti. Questa volta il team anti-degrado è entrato in azione in una zona particolarmente critica della città: quella dei Portici, precisamente accanto a piazza Orsi Mangelli, con aggesso in via degli Operai, là dove scende la scalinata di accesso al parcheggio sotterraneo. Tra i rifiuti che sono stati rinvenuti c’era anche un divano, che i volontari descrivono come "circondato da tante presenze di feci, urina, siringhe, indumenti intimi, preservativi,oggetti per utilizzo di droghe e tanto altro di ogni genere".

"L’intervento è stato difficoltoso per la presenza di tanto vetro rotto – commenta Erica, una volontaria –. È già la terza volta in pochi mesi che interveniamo qui. Non dovrebbero esistere in città situazioni simili. Il vetro è stato recuperato e messo dentro alle campane di raccolta, mentre per quanto riguarda i rifiuti raccolti, abbiamo prontamente avvisato Alea". "I nostri interventi – proseguono i volontari – sono volti a dare un contributo fattivo alla nostra città proprio perché vogliamo che sia presentabile, pulita, integra. Per questo non abbiamo confini di quartiere, ma andiamo dove vi è necessità e dove ci è possibile intervenire con i nostri semplici mezzi. Tenere pulito serve – proseguono –, aiuta le nuove generazioni a crescere con rispetto verso i beni comuni. Il sottopasso del cavalcavia di via Padulli, dove siamo intervenuti quasi un anno fa per cancellare le scritte vandaliche, è ancora pulito. Il degrado si sviluppa dove vi è degrado. Una maggiore presenza delle forze dell’ordine, in questi luoghi, e l’utilizzo di foto trappole sarebbe d’aiuto – concludono –. Occorre lavorare anche per sensibilizzare le nuove generazioni attraverso la scuola, che ha un ruolo molto importante nel trasmettere il rispetto ambientale e dei beni comuni".