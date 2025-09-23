Ibrida, 10 di questi anni: "Celebriamo la moltitudine"

Quattro serate dedicate all’arte visiva, installazioni interattive, musica, workshop e art performance: dal 25 al 28 settembre torna alla Fabbrica delle Candele Ibrida, festival delle arti intermediali, con la 10ª edizione dal titolo ‘Moltitudine’. "Il titolo è un invito ad abbracciare la pluralità come valore e forza creativa – spiegano gli organizzatori della Vertov Project, Francesca Leoni e Davide Mastrangelo – in un’epoca in cui identità, linguaggi e forme del visivo si moltiplicano, sovrappongono e stratificano. Abbiamo deciso inoltre di titolare così perché ognuno di noi, organizzatori e partecipanti, nel corso degli anni ha aggiunto un tassello al valore dell’evento: per noi arrivare alla decima edizione è un grande traguardo". Il tema delle sei installazioni interattive e immersive saranno i social network: dalle 19.30 a mezzanotte saranno attive le diverse proiezioni, oltre alle live performance programmate di artisti emergenti del territorio e altri di fama nazionale e internazionale. Tra i nomi più blasonati spicca quello dell’artista americano Gary Hill, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia e pioniere dell’arte intermediale. Hill terrà un talk a ingresso libero sabato 27 nell’Aula Campostrino, oltre a essere presente con la sua installazione personale dal titolo ‘Self’ presso la Fondazione Dino Zoli. "Il nostro obiettivo non è solo quello di cercare di portare ospiti internazionali, che aumentano sicuramente la caratura del Festival, ma – continuano gli organizzatori – anche valorizzare i talenti locali, spesso famosi su scala nazionale ma sconosciuti qui".

La sera di venerdì 26, infatti, è in programma una performance audiovisiva di SVCCY, artista ravennate che insieme a Pasquale Corrado reinterpreterà in chiave contemporanea il ‘Requiem’ di Gabriel Faurè. Tra gli ospiti europei presenti anche Amelie Duchow, artista audiovisiva tedesca, che porta in prima nazionale l’opera ‘Logos Mater’, ossia registrazioni di lingue madri provenienti da tutto il mondo e rielaborate in chiave musicale. Al termine del Festival, che si concluderà con una speciale serata domenica 28 alle 21.30 con un live della ‘Flesh Orchestra’ di Gianpaolo Capobianco, verranno assegnati cinque premi da una giuria di professionisti.

Le diverse serate avranno un costo di 15 euro ciascuna (da comprare in loco), ridotto a 10 per soci delle associazioni partner, universitari e studenti delle superiori. "La decima edizione è un traguardo che dimostra tutto l’entusiasmo di questa organizzazione – conclude il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –, la città è orgogliosa dei tanti elementi di valore che ha e che concorrono a tenere ingaggiati i più giovani e le nuove forme d’arte, perché possono essere un richiamo anche per volgere la loro attenzione verso tutti i tipi di arte, anche quella storica e monumentale che la nostra città offre. Questa vivacità culturale è anche una delle basi per cui abbiamo scelto di candidarci a capitale della cultura".

Sergio Tomaselli