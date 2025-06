Ibrida Festival, la nuova giuria

In occasione della sua decima edizione, Ibrida Festival, tra i pochi festival italiani a dedicare un riconoscimento ufficiale alla videoarte, annuncia la giuria d’eccellenza della terza edizione dei Premi internazionali per la videoarte e del Premio per la videoarte italiana. Novità di quest’anno è l’introduzione di un nuovo riconoscimento dedicato alla videoarte generata con intelligenza artificiale (AI Video Art Award). Nuova giuria di quest’edizione, in programma dal 25 al 28 settembre presso la Fabbrica delle Candele con il titolo ’Moltitudine, sarà composta da Lorenzo Balbi, critico e curatore d’arte, dal 2017 Direttore del MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna; Silvia Grandi, critica e curatrice d’arte contemporanea presso l’Università di Bologna; e Laura Leuzzi, storica e curatrice dell’arte contemporanea.