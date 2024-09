Ibrida Festival tira le somme: ecco i premiati della 9ª edizione

In un’affollatissima serata alla Fabbrica delle Candele di Forlì, al termine della nona edizione di Ibrida Festival, curato da Vertov Project dedicato alle arti intermediali e, in particolare, alle arti che utilizzano il video in collegamento all’uso dell’intelligenza artificiale. Per tre giorni, in diversi luoghi della cultura forlivese e in particolare al Campostrino e alla Fabbrica delle Candele,, hanno preso vita incontri, laboratori, proiezioni e performance live. A degna conclusione della kermesse, domenica si sono svolte le premiazioni degli artisti che hanno partecipato al premio collegato al festival.

I prestigiosi riconoscimenti stati assegnati da una giuria internazionale composta da Kika Nicolela, Hernando Urrutia e Veronica D’Auria, ha decretato le opere vincitrici del premio internazionale Ibrida Festival Prize e del premio per la videoarte italiana, che saranno in seguito acquisite per arricchire la prestigiosa collezione internazionale del mecenate brasiliano Alfredo Hertzog.

Il premio internazionale va a Metamorphose del giapponese Yoshihisa Kitamura "per aver trasformato un evento semplice, ma fortemente metaforico, in uno spettacolo audiovisivo ispiratore. L’elemento acquatico, nella sua trasformazione, diventa emblematico della metamorfosi naturale e pone l’attenzione sui processi e i cambiamenti che sono fondamentali per la vita. Il fenomeno affascinante si arricchisce dei colori delle luci che permeano la materia e dell’uso creativo del suono, con precisione tecnica ed estetica".

Il riconoscimento per la Videoarte Italiana è stato assegnato a Binary Blues di Francesca Fini "per la ricerca artistica che sperimenta, spazia e ibrida tecniche, dando luogo a visioni simboliche oniriche retro-futuristiche con grande cura formale e concettuale. Il video integra con successo diverse tecniche come il 3D e l’AI, con una narrazione fluida, creando mondi unici all’interno di mondi in cui lo spettatore è completamente immerso. Tematiche contemporanee si intrecciano con visioni esoteriche che speculano su futuri possibili, in cui la relazione tra naturale e artificiale, tra uomo e macchina, è centrale". Una mostra personale con opere di Francesca Fini è ancora allestita e visitabile negli spazi della Fondazione Zoli, partner del festival.

I tre giurati hanno assegnato anche altrettante menzioni speciali a diverse opere in concorso, precisamente: Kika Nicolela ha preferitoCyclepaths di Anton Cla, Hernando Urrutia ha scelto Self-Portrait di Valentin Sismane e Veronica D’Auria ha voluto dare un riconoscimento a The view from the planedi Daniele Grosso.

Infine il Premio Fabrica, che offre a un artista under 25 l’opportunità di partecipare a un programma di residenza artistica di sei mesi nel prestigioso centro di ricerca sulla comunicazione del gruppo Benetton, a Treviso, è stato assegnato ad Alessandra Breviario per il suo ‘È incidente’, ottenendo così la possibilità di far nascere nuove idee dalla collaborazione con altri artisti.

Il festival Ibrida è stato possibile grazie al contributo del Comune di Forlì, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Con il supporto di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Camera di Commercio

della Romagna, Romagna Iniziative, Romagna Acque e PubliOne Società Benefit.