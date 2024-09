Ibrida, oggi il gran finale. Ecco i premi alla videoarte

Gran finale per la nona edizione di Ibrida Festival delle Arti Intermediali che si chiuderà stasera alla Fabbrica delle Candele con una serata densa di appuntamenti. Alle 21 la giuria internazionale, composta da Kika Nicolela, Hernando Urrutia e Veronica D’Auria, decreterà i vincitori tra le opere in concorso. I premi principali saranno due: uno per la miglior opera di videoarte internazionale e uno, invece, per quella nazionale. Le opere vincitrici saranno acquisite dalla prestigiosa collezione internazionale del mecenate brasiliano Alfredo Hertzog. Inoltre, verranno assegnate tre menzioni speciali per altrettanti lavori meritevoli. Un riconoscimento a parte, il ‘Premio Fabrica’, sarà attribuito a un artista under 25, consegnato dall’artista spagnolo Carlos Casas. Dopo la cerimonia di premiazione, i video dei vincitori verranno proiettati per il pubblico in sala.

Alle 22 première di Siderea, performance live del musicista Luca Maria Baldinie dell’artista visivo Igor Imhoff co-prodotta da Ibrida Festival e Trieste Science +Fiction Festival: "È un viaggio interattivo e generativo che utilizza input video e sonori in tempo reale, dando vita a immagini uniche e irripetibili, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale – spiegano gli artisti –. Il comportamento delle AI è influenzato dall’input sonoro e dalla presenza dei performer e del pubblico, rendendo unica e irripetibile ogni performance". Saranno inoltre fruibili le installazioni di Kika Nicolela, Özge Samanci, Lino Strangis e Svccy, e visibili tre selezioni di videoarte internazionale: una parte della sezione Segnali e due programmi, fuori concorso, a cura dei partner di Ibrida: il portoghese Digital Transposition - Image Play e The Next Generation Short Film Festival di Bari (saranno presentate tre opere video vincitrici dell’edizione 2023).

Parte dei ricavati di Ibrida Festival 2024 sarà destinata alle persone colpite dalla nuova emergenza climatica in Romagna. Biglietto: 15 euro intero, 10 euro ridotto (studenti universitari, scuole convenzionate, soci Cna e Arci). Info e programma dettagliato: ibridafestival.it, ibridafestival@gmail.com.