Ibrida ospita Gary Hill, maestro dell’intermediale

Terzo appuntamento per ‘Ibrida Festival’, rassegna dedicata all’arte intermediale organizzata e promossa da Francesca Leoni e Davide Mastrangelo di Vertov Project nella location della Fabbrica delle Candele. La giornata di oggi sarà il clou della kermesse, vista la caratura dell’ospite atteso: a Forlì arriva l’artista statunitense Gary Hill, vincitore nel 1995 del ‘Leone d’Oro’ della scultura alla Biennale di Venezia.

Dalle ore 11 presso l’Aula Campostrino, Hill terrà un talk aperto gratuitamente alla cittadinanza, insieme alla storica della videoarte Laura Leuzzi. L’artista statunitense ripercorrerà la sua ricerca intermediale basata sul "rapporto tra linguaggio, corpo e immagine elettronica".

Tanti altri incontri sono invece previsti alla Fabbrica delle Candele e non solo. Dalle 19.30 alle 24 sarà possibile visionare opere di videoarte da da Slovenia, Cina, Belgio, Italia, Grcia, Brasile, Usa, Spagna e Ucraina, nonché le installazioni interattive di Max Magaldi, Igor Imhoff e Sara Koppel. Alle 21 invece è l’ora di ‘Echo’ di Telesonic 9000, progetto solista del batterista e produttore americano Dominick Gray, tra art rock e pop.

Infine alle 22.30 ecco ‘VisionAria’, performance audio-video dal vivo che unisce musica psichedelica e contemporanea dell’organettista Alessandro D’Alessandro e di Gianluca Abbate. La serata si chiuderà al Diagonal Loft Club dalle 23.30 con l’intrattenimento speciale di dj Balli.

Per gli eventi, escluso il talk che sarà gratuito, è possibile acquistare un unico biglietto presso la Fabbrica delle Candele al prezzo intero di 15 euro e ridotto 10 (per studenti universitari e superiori, soci Cna e Arci).

s. t.