Ibrida, si entra nel vivo. Ecco l’energia di Julie Ant

Giornata densa, oggi, a Ibrida Festival delle Arti Intermediali. L’evento clou, alle 22.30 alla Fabbrica delle Candele, sarà il concerto di N.A.I.P., ex concorrente di X Factor, e la forlivese Julie Ant, batterista dei Baustelle, che saranno in scena con il nuovo progetto ‘Go!Ya!’. "Abbiamo deciso di chiamarci così – spiegano gli artisti – in onore al pittore spagnolo, di cui condividiamo le orribili visioni oniriche, e per via dell’energia che c’è nelle espressioni separate ‘Go!’ e ‘Ya!’, nel senso di andare, suonare, senza troppi fronzoli".

La giornata del Festival, a cura di Vertov Project, inizierà già la mattina: alle 11, nei rinnovati spazi del Campostrino, il critico e studioso Marco Mancuso presenterà il suo recente saggio ‘Chimera. Il corpo espanso per una nuova ecosofia dell’arte’. Nello stesso luogo, dalle 15 alle 17.30 è in programma un incontro a più voci in cui un gruppo di artisti internazionali presenti al Festival si confronterà, partendo dal titolo-tema di Ibrida 2024, ‘Artificial Reality’, su come artificiale e reale si manifestino nelle rispettive pratiche creative. Entrambi gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.

A partire dalle 19.30 ci si sposterà alla Fabbrica delle Candele, dove sarà possibile vedere le selezioni internazionali di videoarte delle sezioni Segnali, Percezioni e Kinesis, e fruire le installazioni di Kika Nicolela, Özge Samanci, Lino Strangis e SVCCY. Il primo live della serata, alle 21, sarà a cura del regista e sound artist spagnolo Carlos Casas, che tornerà al Festival con un evento creato per Ibrida 2024, tra musica e sperimentazione video. Dopo la performance delle 22.30 di N.A.I.P. e Julie Ant, infine, ci si sposterà al Diagonal Loft Club per un dj set a cura di Carolina Martines.

Biglietto unico per la serata: 15 eurointero, 10 euro ridotto (studenti universitari, scuole convenzionate, soci Cna e Arci).