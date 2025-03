Ictus, prevenzione e screening

Il Lions Club Faenza Valli Faentine, patrocinato dal Comune di Modigliana, organizza oggi un incontro gratuito di prevenzione contro l’ictus cardioembolico cerebrale per evitare la disabilità e il carico individuale, familiare e sociale che ne consegue. Lo screening sarà effettuato dalle 17 alle 19 nell’antica ‘Farmacia Muini, oggi di Francesca Muini, in via Garibaldi 47, che offre anche i servizi Cup, Spid e autoanalisi del sangue. Dalle 19,30 l’incontro proseguirà nella sala Bernabei in piazza Matteotti, 5. Durante la seduta sarà effettuato uno screening per il riconoscimento precoce di un’aritmia cardiaca che si chiama fibrillazione atriale e causa la maggior parte degli ictus. Successivamente ci sarà la presentazione del Service del Lions Faenza VF sempre nella sala Bernabei tenuta dal cardiologo Antonopoulos. Sarà presente anche il dottor Paolo Viozzi, presidente del Lions Valli Faentine, già storico medico di medicina generale a Brisighella e segretario dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ravenna.

Giancarlo Aulizio