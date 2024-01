Idee e ’desideri’ con TedX. Teatro Fabbri già tutto esaurito. Ecco i magnifici 7 in campo

Torna per la seconda edizione il TedX Forlì. L’evento è ispirato alla celebre conferenza Ted statunitense, nata per cambiare il mondo attraverso il potere delle idee, ideata nel 1984 e diventata un appuntamento annuale dal 1990. I TedX – che pochi anni dopo hanno cominciato a diffondersi in tutto il mondo – sono conferenze organizzate in maniera indipendente ma su approvazione di Ted.com. Il format prevede una maratona di talk brevi da circa 20 minuti. Sul palco del Teatro Fabbri si alterneranno 7 pensatori, innovatori e creativi, volti noti del panorama associativo, culturale e scientifico tutti con un unico obiettivo: mettere in circolo idee che meritano di essere condivise. L’appuntamento è il 3 febbraio, con un tema particolarmente suggestivo: i desideri.

I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tre domande chiave: che senso hanno le cose che vediamo succedere? Quante volte abbiamo provato un desiderio di verità, giustizia, amore, che niente sembra placare? Che valore hanno di fronte al mondo i nostri desideri? Ecco chi saranno i protagonisti. Sul palco salirà Paolo Stella, scrittore e creative director. Stella è diventato uno dei content creator italiani più seguiti dal web nell’ambito della moda, del design e delle tematiche sociali. Autore di due best seller editi da Mondadori: ‘Meet me alla Boa’ e ‘Per caso. Tanto il caso non esiste’ e di un romanzo per ragazzi, ‘La luna piena delle fragole’. Parlerà anche Giovanni Scifoni, attore, autore e regista che da anni calca i palchi dei più importanti teatri italiani, e nel 2003 ha esordito sul grande schermo con ‘La meglio gioventù’. Nel 2021 ha scritto per Mondadori ‘Senza offendere nessuno’ e dal 2020 è uno dei protagonisti della serie tv ‘Doc nelle tue mani’. Tra i relatori c’è il biologo nutrizionista e divulgatore Iader Fabbri che ha seguito sul campo molti campioni olimpici e oggi si dedica alla divulgazione scientifica con l’obiettivo di comunicare principi complessi con un linguaggio accessibile a tutti, contribuendo a creare una vera cultura alimentare. Protagonista anche Monica Fantini, fondatrice del Festival del Buon Vivere, insignita nel 2013 dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica: ha vissuto in Africa dove ha gestito progetti di tutela ambientale, poi l’inciampo della malattia e la voglia di continuare a coltivare reciprocità. Da qui nasce il suo progetto di economia della relazione: Buon Vivere.

È forlivese anche la bioeticista Silvia Camporesi; docente universitaria ed ex mezzofondista, si occupa a livello internazionale di etica, tecnologia e sport, coniugando così la sua passione per l’atletica leggera con il lavoro di tutti i giorni. È tra i consulenti di etica dell’Associazione Mondiale contro il Doping e Senior Solidarity Fellow presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Vienna. Proseguendo, troviamo Chiara Blasi, veterana del nonprofit con una laurea in matematica, una delle consulenti di fundraising più apprezzate in Italia. Grazie al suo straordinario impegno al fianco di organizzazioni di grande prestigio come ActionAid, Amref Health Africa e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, ha contributo a cambiare la vita di tante persone. Infine, Terenzio Traisci: laureato in psicologia del lavoro, è professore universitario, autore di numerosi libri, formatore e speaker aziendale, prima del 2012 ha dominato la scena nazionale come comico in tv. L’evento è già sold out, ma è possibile iscriversi a una lista d’attesa lasciando il proprio nominativo nel form della lista d’attesa online.