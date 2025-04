Identificati altri tre molestatori della 15enne

Il caso risale allo scorso 23 gennaio quando una baby gang aggredì e palpeggiò una 15enne a bordo di un autobus di linea, in centro storico. Per questo episodio, nel giro di una quindicina di giorni, i carabinieri misero in manette un ragazzo di origine tunisina di 18 anni, senza fissa dimora. Ora i carabinieri hanno identificato anche gli altri membri del gruppo e hanno già emesso tre denunce nei confronti di altrettanti minorenni tra i 16 e i 17 anni, tutti di origine magrebina che avrebbero avuto un ruolo nella vicenda. Altri due membri della baby gang restano non identificati. Dopo la convalida dell’arresto del primo identificato, la Procura della Repubblica ha chiesto subito chiedere il processo per il giovane, con una richiesta di giudizio immediato: l’udienza sarà il 21 maggio.