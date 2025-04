Idilio Galeotti su più fronti: domani a Forlì e Oriolo dei Fichi

Mese intenso per il poliedrico artista modiglianese Idilio Galeotti, impegnato in tre mostre. Due di queste saranno al via domani: alle 15.30 nell’ambito della più vasta mostra ‘Artem’ alla Galleria del Monte di Pietà a Forlì (corso Garibaldi 45) e alle 17 con la personale alla Torre di Oriolo dei Fichi a Faenza con le ‘Idilliache Atmosfere - Quando l’argilla diventa Arte’. Con la terza mostra binvece Galeotti giocherà in casa, a Modigliana a palazzo Borghi in piazza Pretorio, con una collettiva dell’associazione che presiede, Ics Fectori Art, intitolata ‘Arte a Palazzo’ che sarà inaugurata il 12 aprile.

Con riguardo ai due appuntamenti attuali, presenta oggi la mostra forlivese Alessandra Righini presidente del Circolo Acli Valli, e Galeotti vi partecipa con alcune opere che hanno come tema la raffigurazione del ritratto interiore e della sua elevazione. L’evento è collegato alla mostra ‘Ritratto di artista’ in corso al museo San Domenico. La personale a Oriolo dei Fichi è curata da Valentina Bertaccini, che coordina la rassegna ‘Arte’, e proseguirà fino al 27 aprile: affronterà il rapporto che si crea tra la lavorazione della creta e la realizzazione delle opere che, in questo caso, sono trenta e raccontano il percorso artistico.

Giancarlo Aulizio