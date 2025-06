Ido Erani, 60 anni d’arte:: "Un lavoro infaticabile"

Una vita, quella del pittore forlivese Ido Erani, ricca di momenti importanti ed affascinanti, che verranno celebrati il giorno del suo ottantesimo compleanno che cade domani. La festa speciale si terrà alle 11, nella sua casa di Vecchiazzano alla presenza degli amici di una vita e di alcune autorità cittadine. Erani, tra le altre cose, ha firmato (insieme a Luciano Navacchia) anche un’opera molto importante per la città: la scultura dedicata agli angeli del fango esposta ai piedi di porta Schiavonia.

Ido Erani, quando è iniziata la sua attività artistica? "Sono già 60 gli anni da me dedicati a questa mia carriera infaticabile che mi ha regalato tanti successi e tanta partecipazione da parte degli amanti dell’arte. Tanto per citare i nomi di noti artisti con cui ho iniziato questo percorso e che ho frequentato per parecchio tempo, val la pena ricordare Giovanni Cappelli, Walter Cremonini, Gianfranco Ferroni, Luigi Timoncini e Renzo Vespignani".

Come definirebbe il suo stile pittorico? "Un’espressività lirica fra antico e moderno".

Oltre alla scultura ’Rinascere dal fango’, altre sue opere sono esposte in luoghi pubblici della città? "Ce ne sono in zone di grande passaggio, come le cliniche Villa Serena, Villa Igea e Villa delle Orchidee dove è esposto il ritratto del professor Dino Amadori e altre litografie promosse dal Rotary Club di Forlì. Per non parlare poi di altri enti ed associazioni in Italia e all’estero che hanno contribuito all’acquisto per scopo benefico".

Queste opere sollecitano riflessioni e sono accolte con entusiasmo dal pubblico. "Le sue figure femminili, che emergono dall’ombra o che si offrono alla piena luce – ha scritto il critico Enrico Bertoni – sono i segno di uno sguardo che, dal sacro trapassa al religioso".

Opere, dunque, che fanno meditare. Quale il prossimo appuntamento con mostre di suoi dipinti? "Dal 1° agosto al 28 settembre allestirò nella Pinacoteca San Francesco di San Marino la mia personale ‘Mistero e fascino dell’affresco dall’America verso la Romagna’. Sarà una specie di racconto della mia vita".

Sappiamo che ha trascorso dieci anni anche a Los Angeles frequentando artisti come Roy Linchtenstein, Andy Warhol e altri. Poi il ritorno a Forlì. "Non poteva essere altrimenti. A Forlì c’è il mio atelier, luogo in cui nascono le idee e nuove proposte, Poi c’è la mia famiglia, in particolare mia moglie Giuliana Grilli che mi aiuta tantissimo".