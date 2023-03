II master più longevo d’Italia "Così formiamo i city manager"

Il Master di primo livello in City Management, offerto dal Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna nel Campus di Forlì, sta per dare il via alla sua XXI edizione. La cerimonia d’apertura si terrà domani nell’aula 14 del Teaching Hub dopo la consegna delle pergamene ai diplomati dell’ultima edizione. All’evento parteciperanno anche il sindaco Gian Luca Zattini e la deputata forlivese Rosaria Tassinari. Il master è un’iniziativa ormai storica per la città, un fiore all’occhiello che si ripropone tra i suoi principali obiettivi quello di accrescere le competenze utili per governare e dirigere un’amministrazione pubblica, affrontando efficacemente le nuove sfide. "L’idea nasce ormai più di 20 anni fa, fu la prima iniziativa di Alta Formazione in Italia dedicata alla Pubblica Amministrazione in chiave più aziendale e non di stampo giuridico – racconta il direttore, professor Luca Mazzara –. Si tratta del Master più longevo in Italia e l’Ateneo ne ha già approvato anche la 22ª edizione per il 2024". Sono ben 302 le persone provenienti da tutta Italia che si sono diplomate negli anni, ex studenti che si sono incontrati la scorsa estate per una reunion a Bertinoro e che formano come una comunità. "Il Master è dedicato prevalentemente...