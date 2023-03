Il 2023 col vento in poppa "Voli anche in inverno"

"Abbiamo messo online le nuove destinazioni per il 2023 solo da una vendita di giorni, ma le vendite stanno andando molto bene". Andrea Gilardi, Business Aviation Manager di F.A. S.r.l, la società di gestione dell’aeroporto di Forlì, coglie l’occasione dell’incontro con la stampa che rivela la nuova partnership con Sigismondo Travel Group, per fare sinteticamente il punto della situazione. La stagione sta per cominciare e dopo gli anni contrassegnati dal Covid giunti proprio all’inizio della nuova gestione, ora si attende finalmente che il Ridolfi prenda quota. "Siamo pronti per l’inaugurazione del 26 marzo – dice Gilardi – . La partenza finora è stata molto positiva, abbiamo un ottimo riscontro per le destinazione della Sicilia, così come per la Sardegna. Zante, in Grecia, è super richiesta. Un discorso a parte, poi, lo merita Lourdes. Il numero di domande che riceviamo è quasi imbarazzante, un autentico boom. Dopo anni di stop ai pellegrinaggi, ora si stanno muovendo molti gruppi parrocchiali e le diocesi. Per fare un solo esempio: abbiamo una comitiva di ottanta persone da Rimini subito ad aprile. Quella del turismo religioso è una nicchia di mercato, ma sta già registrando flussi importanti".

Gilardi si sofferma poi a ragionare sull’andamento del mercato legato ai viaggi aerei. "Le previsioni sono concordi a ritenere che il 2023 porterà a numeri superiori al 2019 che fu l’anno migliore dall’inizio del Duemila. I passeggeri sono in crescita ovunque, con una polarizzazione abbastanza evidente: la fascia media di mercato è quella che in questa fase economica soffre di più, per cui occorre fare riflessioni anche su questi aspetti".

L’intesa con il tour operator riminese si inquadra nella strategia di diversificaziene dell’offerta sul Ridolfi. Ma non sarà certo la sola. "Con Sigismondo Travel Group abbiamo un accordo e siamo trasparenti: loro sanno che stiamo sviluppando anche collaborazioni con altri tour operator, ovviamente su altre rotte, perché ’Sigismondo’ ha un’esclusiva sulle sue. L’obiettivo – conclude il manager – è di destagionalizzare l’offerta, facendo volare da Forlì anche d’inverno: i progetti sono in corso ed è chiaro che le destinazioni saranno differenti rispetto a quelle estive, ma contiamo di poterle annunciare fra non molto".

fa. gav.