Il 2024 delle imprese: alti e bassi. Bene l’immobiliare, cala l’agricoltura

Nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, al 31 dicembre 2024, si contano 40.087 imprese registrate, di cui 35.492 attive. L’imprenditorialità si conferma diffusa, con 90 aziende ogni 1.000 abitanti (87 in regione e 86 a livello nazionale). Lo scorso anno ci sono state 2.042 iscrizioni e 2.125 cancellazioni, per un saldo negativo di 83 attività (nel 2023 fu -103). Il tasso di variazione annuale delle imprese registrate risulta quindi pari a -0,21%, peggiore di quello regionale (+0,17%) e nazionale (+0,63%).

Nel confronto con il 31 dicembre 2023 si registra una stabilità delle imprese attive (-0,1%), in controtendenza rispetto alla flessione regionale (-0,7%) e nazionale (-0,9%). Da segnalare come la dinamica delle imprese attive presenta alcune differenze a livello territoriale: stabilità per i comprensori (di Forlì e Cesena) e per i comuni di Forlì e Cesena; in flessione nei territori montani (-0,6%), collinari (-0,8%) e nelle vallate (-0,8%). In particolar modo nella vallata del Savio (-1,2%) e nei comuni di cintura (-0,3%), limitrofi alle grandi città, che rappresentano il 13,8% delle imprese provinciali. In crescita dello 0,4% invece le imprese nell’area del basso Rubicone (14,5%), che si conferma unico territorio in espansione.

I principali settori economici sono, in ordine, il commercio (20,6% sul totale), in flessione del -1,6% rispetto al medesimo periodo del 2023, l’agricoltura (16,3% sul totale, -2,2% la dinamica), le costruzioni (15,8%, +1,2%), il manifatturiero (incidenza pari al 9,2%, -1,3%) e alloggio e ristorazione (7,6% del totale, stabile la dinamica). In crescita le attività immobiliari (7%, variazione del +1,4%), i servizi (incidenza del 5%, +1,2% la dinamica).

Alcune curiosità: noleggio e agenzie di viaggio si attestano al 3% e registrano un +2,9%. Le attività finanziarie di credito e assicurazione sono al 2,4%, +4%. In lieve flessione del 3,3%, infine, i servizi di trasporto e magazzinaggio (-0,4% la dinamica).

Sono maggioritarie le imprese individuali (55,4% del totale), seguite dalle società di persone (20%), con le società di capitale (22,1%) che si confermano in crescita (+3,4%), così come avviene in Emilia-Romagna e in Italia.

Gianni Bonali