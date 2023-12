Il 21enne Gallozzi confermato presidente di zona di ItaliaViva

Dopo le elezioni dei presidenti nazionale, regionale e provinciale di ItaliaViva, si è svolta mercoledì scorso l’assemblea per l’elezione del presidente di zona per il comprensorio forlivese. Gli iscritti hanno votato, all’unanimità, il coordinatore uscente Leonardo Gallozzi affidandogli quindi per la seconda volta la guida del partito a livello locale. Gallozzi, studente 21enne di Giurisprudenza, è iscritto a ItaliaViva dalla sua fondazione nel 2019 e recentemente è stato nominato componente dell’assemblea nazionale del partito.