Il bando andato deserto: "Mancavano gli impianti, troppe spese per aprire"

Silvia Pretto, lei era tra i partecipanti al bando emesso dal Comune lo scorso anno per assegnare i locali della pescheria. Qual era il suo progetto?

"Io sono tatuatrice, ma mi occupo anche di pittura e ceramica e già da un po’ cercavo un atelier dove conciliare queste diverse forme d’arte e proporre esposizioni e laboratori che avrebbero coinvolto anche i tanti artisti con i quali collaboro abitualmente, sia locali che internazionali. Così risposi al bando, che tra l’altro vidi proprio il giorno prima della scadenza".

Era un bando al rialzo?

"Sì, la formulazione mi lasciò subito interdetta, infatti si premiava chi proponeva l’affitto più alto. Io non avevo nemmeno mai visto l’interno dell’immobile, così proposi il minimo previsto: 650 euro. In graduatoria ero quarta su quattro, ma alla fine ricevetti la chiamata del Comune".

Come mai?

"Non so bene chi fossero gli altri, ma so che il primo, che proponeva un kebab, risultò non idoneo, mentre che gli altri rinunciarono, così arrivarono a me. Alla fine ho capito perché si erano ritirati tutti…".

Si ritirò anche lei?

"Sì. Andai a visionare i locali insieme al mio geometra e mi spaventai perché il locale non aveva impianti e addirittura c’erano dei giunti rotti. La valutazione fu sommaria, perché per avere stime più precise ci sarebbe stato bisogno di aprire le utenze, ma venne fuori che avrei dovuto sostenere una spesa enorme solo per portare gli spazi in una condizione base. Considerando che per il mio progetto avrei dovuto investire ancora, non me la sentii di proseguire".

Gli amministratori non si offrirono di venirle incontro?

"No. Mi dissero che mi avrebbero ceduto l’immobile allo stato d’essere e che non erano previste agevolazioni di alcun tipo perché avrebbe significato creare un precedente. Inviai anche una Pec all’amministrazione comunale in cui spiegavo dettagliatamente tutte le mie ragioni, ma non ottenni mai nessuna risposta. Mi chiedo, ora, chi sosterrà le spese dei lavori utili all’insediamento della Polizia locale".

s. n.