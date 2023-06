Il Bar Sport di San Colombano festeggia i 50 anni di attività

Festa al Bar Sport di San Colombano (Meldola) oggi, dalle 18, per i 50 anni dall’apertura del noto locale di via Allende 8 gestito dalla famiglia Mordenti. "La storia inizia nel lontano 1973 – precisano i fratelli Fausto, Davide e Veris (nella foto a destra) –, quando i nonni Domenico Mordenti e Mafalda Cocchi, che già gestivano un’osteria e spaccio tabacchi nel centro di San Colombano decidono di costruire in bar con annessa casa per il figlio al piano superiore, in un’area agricola proprio vicino alla Bidentina. Furono lungimiranti. Poi nel 1982 subentrano i nostri genitori Renato Mordenti e Arduina Lippi, che ci hanno passato il testimone nel 1995. Siamo alla quarta generazione visto che Sara, la figlia di Fausto, è entrata in società da poco. Cinquant’anni dietro il bancone dalle 4 del mattino alle 21,30, tutti i giorni senza chiusura settimanale. Negli ultimi anni abbiamo fatto un restyling complessivo al locale molto apprezzato dalla clientela. Il lavoro non ci manca – aggiungono –, riusciamo a gestire i turni tra di noi in famiglia e coi collaboratori e le soddisfazioni sono i grazie e i sorrisi dei clienti. I tanti pendolari della Val Bidente si fermano da noi soprattutto a colazione, a partire dai dipendenti delle varie aziende della vallata che iniziano presto a lavorare e a recarsi nei cantieri in giro per la Romagna. Poi i giovani per gli aperitivi. Insomma, nonostante il Covid, l’inflazione e l’alluvione – concludono i tre fratelli Mordenti – non abbiamo mai mollato, come sanno fare i romagnoli".

Oggi grande festa, a partire dalle 18, con la collaborazione di Luca e Richi della piadineria ‘Da Spadino’. Ci saranno tre postazioni, due esterne e una all’interno, e si ballerà con gli Azimut la band bidentina che presenterà il nuovo album ‘Anima circense’. Dj Penzo alla consolle.

Oscar Bandini