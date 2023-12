Il ‘basket da dimenticare’. Insulti e scontri tra tifosi: tre daspo da 1 a 10 anni

Tutto sarebbe iniziato quando un manipolo di tifosi forlivesi, nella partita di basket tra la squadra di Forlì e Cento, ha cominciato a lanciare insulti e provocazioni nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. E proprio gli insulti, le provocazioni, uniti al lancio di oggetti e di bottiglie ai tifosi avversari, oltre al tentativo di accedere al palazzetto con un coltello, sono costati tre Daspo a tre ultras del basket forlivese. I provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive rispettivamente per dieci, cinque anni e un anno, sono stati notificati dalla Questura di Forlì ai supporter. Gli episodi contestati risalgono a sabato scorso, 2 dicembre, in occasione dell’incontro tra Forlì e Cento (di Ferrara). Poco prima dell’inizio del match, una ventina di ultras forlivesi, all’arrivo dei tifosi centesi nel parcheggio ospiti, hanno iniziato a scandire insulti e lanciare provocazioni verso gli avversari. Un trentenne di Forlì, già in passato destinatario di un provvedimento di divieto di accesso alle partite di calcio, ha incitato i colleghi ad attaccare i rivali assumendo l’iniziativa, mentre un altro, un cesenate di 29 anni, anch’egli già destinatario di Daspo per aver partecipato ad episodi di violenza in Olanda per una partita di calcio della nazionale italiana, ha lanciato pietre e bottiglie ai tifosi centesi.

Un terzo ultras, residente in provincia di Ferrara ma appartenente ai supporter forlivesi, ha invece tentato di accedere all’impianto sportivo con un coltello nascosto addosso e utilizzando l’abbonamento di un altro tifoso. L’intervento sul posto delle forze dell’ordine ha impedito i contatti tra le tifoserie e evitato scontri. Nei confronti del 30enne folivese e del 29enne cesenate il questore ha emesso Daspo rispettivamente per 5 e 10 anni. Per il terzo tifoso, residente a Ferrara, è stato emesso un Daspo di un anno.

Annamaria Senni