Il bicchiere va visto anche mezzo pieno

Quasi sempre, ci sono dei pro e dei contro. Sono legittime e condivisibili le preoccupazioni di chi ogni giorno deve far tornatre i conti del proprio negozio in centro, di fronte all’apertura di un maxi polo commerciale come Formì. E’ pur vero però che c’è anche il bicchiere mezzo pieno a cui guardare. Ovvero: davanti al casello autostradale Forlì si mostrava a chi arrivava con una landa desolata; adesso c’è un’area di richiamo, che crea indubbiamente economia e lavoro. Ora Forlì dovrà però dimostrarsi all’altezza sia di un polo così, sia del rilancio del centro. E su quest’ultimo aspetto adesso serve un’accelerazione: i vari progetti vadano a dama e si lancino anche nuove idee ed eventi.